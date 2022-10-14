Жильцы дома жалуются, что в подвал уже две недели текут канализационные стоки (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тавде (Свердловская область) жильцы пятиэтажного дома по улице Карла Маркса, 76 жалуются на канализационные стоки, которые уже две недели затапливают подвал их дома. По словам жильцов, невыносимая вонь добирается до квартир на первом этаже.

«Две недели льется рекой содержимое канализации в подвал пятиэтажки по Карла Маркса, 76. Вонь стоит в квартирах на первом этаже», — цитирует жительницу Тавды сообщество «ЧС Тавда» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, жильцы неоднократно обращались и в управляющую компанию и в администрацию города. «Все отфутболивают. Так никто из работников в подвал не заглянул», — говорит женщина. Жильцы дома собираются обратиться в прокуратуру с коллективной жалобой.

О похожей проблеме заявили жильцы других домов. «У нас на Дзержинского, 33 тоже река. Тоже звонили несколько раз в УК, но с 29 сентября так никого и нет. Во дворе дети играют. Рядом дом, от нас все бежит к их подъезду. Скоро в подпольях будет это все. Вонь на всю округу», — пишет другая женщина. «На Геологической, 18 каждые десять дней потоп. Два раза в месяц самостоятельно откачиваем», — добавила другая жительница. «У нас на Мира, 2 вонь несусветная стоит уже пару месяцев. Мы неоднократно жаловались! Вопрос — для чего нам ЖКХ и оплата за коммунальные услуги?», — сказала еще одна жительница.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу администрации Тавды. На момент публикации новости ответ не поступил.