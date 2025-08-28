«Туловище на капоте, а ноги — на дороге»: под Нижним Тагиле BMW снесла велосипедиста. Фото

Под Нижним Тагилом водитель BMW X5 насмерть снес велосипедиста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Велосипедист ехал в сторону Верхней Салды
Велосипедист ехал в сторону Верхней Салды Фото:

На трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда вечером 27 августа водитель BMW X5 выехал на встречку и на скорости снес велосипедиста. От сильного столкновения мужчину разорвало на части, его личность устанавливается, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции региона.

«Водитель BMW Х5, 25-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. После наезда автомобиль съехал с дороги в кювет», — пояснили там.

Автомобилиста госпитализировали. С ним в машине находились его жена и два ребенка четырех и пяти лет, они не пострадали.

По словам очевидца, тело велосипедиста разорвало на части. «Голова с туловищем по пояс на капоте, а ноги остались на дороге», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Сотрудники ГАИ совместно со следователями устанавливают обстоятельства происшествия. Правоохранители организовали расследование.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда вечером 27 августа водитель BMW X5 выехал на встречку и на скорости снес велосипедиста. От сильного столкновения мужчину разорвало на части, его личность устанавливается, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции региона. «Водитель BMW Х5, 25-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. После наезда автомобиль съехал с дороги в кювет», — пояснили там. Автомобилиста госпитализировали. С ним в машине находились его жена и два ребенка четырех и пяти лет, они не пострадали. По словам очевидца, тело велосипедиста разорвало на части. «Голова с туловищем по пояс на капоте, а ноги остались на дороге», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил». Сотрудники ГАИ совместно со следователями устанавливают обстоятельства происшествия. Правоохранители организовали расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...