На трассе Нижний Тагил — Верхняя Салда вечером 27 августа водитель BMW X5 выехал на встречку и на скорости снес велосипедиста. От сильного столкновения мужчину разорвало на части, его личность устанавливается, рассказали URA.RU в Госавтоинспекции региона.
«Водитель BMW Х5, 25-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, вследствие чего допустил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении. После наезда автомобиль съехал с дороги в кювет», — пояснили там.
Автомобилиста госпитализировали. С ним в машине находились его жена и два ребенка четырех и пяти лет, они не пострадали.
По словам очевидца, тело велосипедиста разорвало на части. «Голова с туловищем по пояс на капоте, а ноги остались на дороге», — передает слова собеседника telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Сотрудники ГАИ совместно со следователями устанавливают обстоятельства происшествия. Правоохранители организовали расследование.
