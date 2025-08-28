Около ста екатеринбуржцев застряли в Геленджике

Рейс «Уральских авиалиний» из Геленджика в Екатеринбург задержали на сутки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиров заселили в гостиницы
Пассажиров заселили в гостиницы Фото:

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» сутки не могут улететь из Геленджика в Екатеринбург. Вылет судна переносят с 27 августа, перевозчик ждет улучшения погоды, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Метеоусловия — сильный ветер, ждем улучшения погоды. Пассажирам предоставляли размещение в гостиницах и питание», — пояснили там.

Рейс U6-150 должен был вылететь вечером 27 августа. Его перенесли на 10:00 следующего дня, а затем — на 19:45 (по Москве).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» сутки не могут улететь из Геленджика в Екатеринбург. Вылет судна переносят с 27 августа, перевозчик ждет улучшения погоды, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Метеоусловия — сильный ветер, ждем улучшения погоды. Пассажирам предоставляли размещение в гостиницах и питание», — пояснили там. Рейс U6-150 должен был вылететь вечером 27 августа. Его перенесли на 10:00 следующего дня, а затем — на 19:45 (по Москве).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...