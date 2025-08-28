Около ста екатеринбуржцев застряли в Геленджике

Пассажиров заселили в гостиницы
Пассажиры самолета «Уральских авиалиний» сутки не могут улететь из Геленджика в Екатеринбург. Вылет судна переносят с 27 августа, перевозчик ждет улучшения погоды, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Метеоусловия — сильный ветер, ждем улучшения погоды. Пассажирам предоставляли размещение в гостиницах и питание», — пояснили там.
Рейс U6-150 должен был вылететь вечером 27 августа. Его перенесли на 10:00 следующего дня, а затем — на 19:45 (по Москве).
