Лихачей из Екатеринбурга отправили за решетку из-за тонировки.

В Екатеринбурге арестовали двух водителей из-за тонировки
Мужчин ловили с тонировкой не первый раз
Мужчин ловили с тонировкой не первый раз

В Екатеринбурге двух мужчин отправили за решетку после того, как они не убрали тонировку на своих авто. Владельца Renault арестовали на 10, а хозяина Toyota Land Cruiser на 12 дней. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

«Ранее данные граждане уже попадались инспекторам ГИБДД на тонированных автомобилях. Так, 24-летний Водитель Renault Logan был оштрафован за тонировку в мае, а 26-летний владелец Toyota Land Cruiser привлечен по аналогичной статье в июне», — рассказали в ведомстве.

Недавно мужчин вновь заметили на улицах города с тонировкой. Ленинский райсуд Екатеринбурга признал граждан виновными по 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

