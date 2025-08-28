В Екатеринбурге двух мужчин отправили за решетку после того, как они не убрали тонировку на своих авто. Владельца Renault арестовали на 10, а хозяина Toyota Land Cruiser на 12 дней. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
«Ранее данные граждане уже попадались инспекторам ГИБДД на тонированных автомобилях. Так, 24-летний Водитель Renault Logan был оштрафован за тонировку в мае, а 26-летний владелец Toyota Land Cruiser привлечен по аналогичной статье в июне», — рассказали в ведомстве.
Недавно мужчин вновь заметили на улицах города с тонировкой. Ленинский райсуд Екатеринбурга признал граждан виновными по 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.
