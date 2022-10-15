Зеленский присвоил звание героя Украины пособнику гитлеровцев из УПА*

Зеленский наградил званием Героя Украины националиста Мирослава Симчича

15 октября 2022 в 09:07 Размер текста - 17 +

Зеленский наградил националиста Симчича званием Героя Украины Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины деятеля УПА (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Мирослава Симчича. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. «Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Мирославу Симчичу», — говорится в тексте Указа президента. Отмечается, что награда присвоена за отстаивание независимости Украины, заслуги в становлении украинской государственности и многолетнюю общественную деятельность. Симчич обвиняется в убийстве 78 человек, совершенном в октябре 1944 года, сообщает «ФАН». Националист состоял в рядах УПА с 1943 по 1948 год, передает МК.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины деятеля УПА (признана террористической организацией и запрещена в РФ) Мирослава Симчича. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины. «Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ Мирославу Симчичу», — говорится в тексте Указа президента. Отмечается, что награда присвоена за отстаивание независимости Украины, заслуги в становлении украинской государственности и многолетнюю общественную деятельность. Симчич обвиняется в убийстве 78 человек, совершенном в октябре 1944 года, сообщает «ФАН». Националист состоял в рядах УПА с 1943 по 1948 год, передает МК.RU.