Хор Турецкого выступил перед мобилизованными в Чебаркуле

Михаил Турецкий рассказал, что его пригласил губернатор Алексей Текслер Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Хор Турецкого в субботу выступил перед военнослужащими и мобилизованными в танковой дивизии Чебаркуля (Челябинская область). Об этом сообщается на странице коллектива «ВКонтакте».

«Сегодня хор Турецкого подарил концерт для членов семей военнослужащих, а так же для мобилизованных и тех, кто находится на реабилитации после ранений. Спасибо за песни, которые мы пели всем залом», — написал в своем Telegram-канале министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Сам Михаил Турецкий сказал, что выступать перед военнослужащими для него большая привилегия. «Мы очень давно дружим и с Алексеем Текслером, и с Челябинской областью. Алексей Леонидович сказал, что ваш город Чебаркуль важен для страны, что здесь военнослужащие проходят службу и слаживаются, и пригласил поддержать их. Конечно, мы не отказались, ведь им нужны наша поддержка, наш патриотизм, наш жизненный опыт, наша энергетика», — цитирует Михаила Турецкого 1obl.ru.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Мобилизованных отправляют в места боевого слаживания, где они проходят необходимую подготовку.