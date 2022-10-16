Челябинка вернула мужа домой после ошибки при мобилизации

17 октября 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Мобилизованного отправили домой, так как он является забронированным сотрудником предприятия Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительница Челябинска смогла вернуть своего 29-летнего мужа домой после ошибки при проведении частичной мобилизации. Как сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта ОНФ Денис Рыжий, мужчина имел бронь от ПАО «ЧМК». «Не смотря на бронь ПАО „ЧМК“, мужчина был мобилизован и отправлен в Елань. Жена мобилизованного обратилась на горячую линию Народного фронта, где ситуацию взяли в работу», — сообщил URA.RU Рыжий. Он пояснил, что сотрудники ОНФ совместно с прокуратурой смогли разобраться в ситуации. После всех проверок мужчину вернули домой как забронированного работника завода. Многих челябинских рабочих вернули из воинских частей после вмешательства ОНФ в ходе частичной мобилизации. Многие из них были забронированы предприятиями. Под частичную мобилизацию попадают определенные категории граждан. Российский лидер Владимир Путин дал указание военкоматам исправить ошибки, которые были допущены в первые дни после указа президента о частичной мобилизации.

Жительница Челябинска смогла вернуть своего 29-летнего мужа домой после ошибки при проведении частичной мобилизации. Как сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта ОНФ Денис Рыжий, мужчина имел бронь от ПАО «ЧМК». «Не смотря на бронь ПАО „ЧМК“, мужчина был мобилизован и отправлен в Елань. Жена мобилизованного обратилась на горячую линию Народного фронта, где ситуацию взяли в работу», — сообщил URA.RU Рыжий. Он пояснил, что сотрудники ОНФ совместно с прокуратурой смогли разобраться в ситуации. После всех проверок мужчину вернули домой как забронированного работника завода. Многих челябинских рабочих вернули из воинских частей после вмешательства ОНФ в ходе частичной мобилизации. Многие из них были забронированы предприятиями. Под частичную мобилизацию попадают определенные категории граждан. Российский лидер Владимир Путин дал указание военкоматам исправить ошибки, которые были допущены в первые дни после указа президента о частичной мобилизации.