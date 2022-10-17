На Эльмаше 23-летняя девушка за рулем авто не уступила дорогу другой машине и устроила аварию (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Два человека пострадали в лобовом столкновении машин по адресу Шефская, 105 в Екатеринбурге. Один из автомобилей не уступил дорогу другому при повороте налево, в результате произошла авария. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«В 22:00 часов на Шефской, 105 лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Mitsubishi Lancer двигался по Шефской в сторону проспекта Космонавтов и поворачивал налево к дому №105, не уступил дорогу встречному автомобилю и допустил лобовое столкновение», — рассказывают очевидцы.

За рулем Mitsubishi находилась 23-летняя девушка и ее трехлетняя дочь. В результате аварии водителя с черепно-мозговой травмой увезли в 14-ю больницу, а ребенка с переломом бедра доставили в ДГКБ №9. Пассажир и водитель Audi — супружеская пара — травмы не получили, так как сработали подушки безопасности.

Водителя Mitsubishi и ее дочь доставили в больницу Фото: ИА «Ночные новости»