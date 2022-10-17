Два человека пострадали в лобовом столкновении машин по адресу Шефская, 105 в Екатеринбурге. Один из автомобилей не уступил дорогу другому при повороте налево, в результате произошла авария. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«В 22:00 часов на Шефской, 105 лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Mitsubishi Lancer двигался по Шефской в сторону проспекта Космонавтов и поворачивал налево к дому №105, не уступил дорогу встречному автомобилю и допустил лобовое столкновение», — рассказывают очевидцы.
За рулем Mitsubishi находилась 23-летняя девушка и ее трехлетняя дочь. В результате аварии водителя с черепно-мозговой травмой увезли в 14-ю больницу, а ребенка с переломом бедра доставили в ДГКБ №9. Пассажир и водитель Audi — супружеская пара — травмы не получили, так как сработали подушки безопасности.
Водителя Mitsubishi и ее дочь доставили в больницу
Фото: ИА «Ночные новости»
Водитель Mitsubishi не уступила дорогу при повороте
Фото: ИА «Ночные новости»
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Два человека пострадали в лобовом столкновении машин по адресу Шефская, 105 в Екатеринбурге. Один из автомобилей не уступил дорогу другому при повороте налево, в результате произошла авария. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «В 22:00 часов на Шефской, 105 лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Mitsubishi Lancer двигался по Шефской в сторону проспекта Космонавтов и поворачивал налево к дому №105, не уступил дорогу встречному автомобилю и допустил лобовое столкновение», — рассказывают очевидцы. За рулем Mitsubishi находилась 23-летняя девушка и ее трехлетняя дочь. В результате аварии водителя с черепно-мозговой травмой увезли в 14-ю больницу, а ребенка с переломом бедра доставили в ДГКБ №9. Пассажир и водитель Audi — супружеская пара — травмы не получили, так как сработали подушки безопасности.