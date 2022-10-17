С пермских школьников взяли клятву быть патриотами

В Пермском крае школьники пополнили ряды Юнармии и дали торжественную клятву

В Березниках теперь 1001 юнармеец Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Пермском крае десятки школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия. Торжественная церемония состоялась в Березниках, где городское отделение теперь насчитывает 1001 юнармейца.

«30 учеников школы №5 и 10 — воспитанников детско-юношеского центра „Каскад“ — поклялись стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Также чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России», — сообщается на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте».

После принесения клятвы юнармейцы посетили музей 10-го танкового уральского добровольческого корпуса, а также встретились с узницей детского концлагеря Марией Дудиной.

Движение Юнармия создано в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оно объединяет более миллиона детей и подростков во всех регионах страны.