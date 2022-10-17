17 октября 2022

С пермских школьников взяли клятву быть патриотами

В Пермском крае школьники пополнили ряды Юнармии и дали торжественную клятву
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний 1 сентября. Пермь, день знаний, школа, 1 сентября, юнармия, первокласники
В Березниках теперь 1001 юнармеец Фото:

В Пермском крае десятки школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия. Торжественная церемония состоялась в Березниках, где городское отделение теперь насчитывает 1001 юнармейца.

«30 учеников школы №5 и 10 — воспитанников детско-юношеского центра „Каскад“ — поклялись стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Также чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России», — сообщается на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте».

После принесения клятвы юнармейцы посетили музей 10-го танкового уральского добровольческого корпуса, а также встретились с узницей детского концлагеря Марией Дудиной.

Движение Юнармия создано в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оно объединяет более миллиона детей и подростков во всех регионах страны.

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В Пермском крае десятки школьников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического движения Юнармия. Торжественная церемония состоялась в Березниках, где городское отделение теперь насчитывает 1001 юнармейца. «30 учеников школы №5 и 10 — воспитанников детско-юношеского центра „Каскад“ — поклялись стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Также чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотом и достойным гражданином России», — сообщается на странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». После принесения клятвы юнармейцы посетили музей 10-го танкового уральского добровольческого корпуса, а также встретились с узницей детского концлагеря Марией Дудиной. Движение Юнармия создано в 2016 году по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу. Оно объединяет более миллиона детей и подростков во всех регионах страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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