Генсек НАТО назвал приоритетом помощь Украине на поле боя

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
Генсек НАТО отметил, что двери альянса остаются открытыми для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Приоритет НАТО состоит в поддержке Украины и оказании ей военной помощи. А Украина однажды станет членом альянса. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики.

«Двери НАТО остаются открытыми и Украина однажды станет членом альянса, но на данный момент приоритет состоит в том, чтобы оказывать Киеву поддержку и способствовать его успехам на поле боя», — сказал генсек НАТО в ходе своего выступления, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос о своем личном отношении к заявке Украины на ускоренное вступление в альянс.

Ранее Столтенберг пообещал в ближайшее время передать Киеву средства для борьбы с российскими дронами. Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение войск НАТО с российской армией стало бы очень опасным шагом, сообщает MK.ru.

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Приоритет НАТО состоит в поддержке Украины и оказании ей военной помощи. А Украина однажды станет членом альянса. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики. «Двери НАТО остаются открытыми и Украина однажды станет членом альянса, но на данный момент приоритет состоит в том, чтобы оказывать Киеву поддержку и способствовать его успехам на поле боя», — сказал генсек НАТО в ходе своего выступления, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос о своем личном отношении к заявке Украины на ускоренное вступление в альянс. Ранее Столтенберг пообещал в ближайшее время передать Киеву средства для борьбы с российскими дронами. Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение войск НАТО с российской армией стало бы очень опасным шагом, сообщает MK.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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