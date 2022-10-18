Генсек НАТО назвал приоритетом помощь Украине на поле боя

18 октября 2022 в 21:19 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО отметил, что двери альянса остаются открытыми для Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приоритет НАТО состоит в поддержке Украины и оказании ей военной помощи. А Украина однажды станет членом альянса. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики. «Двери НАТО остаются открытыми и Украина однажды станет членом альянса, но на данный момент приоритет состоит в том, чтобы оказывать Киеву поддержку и способствовать его успехам на поле боя», — сказал генсек НАТО в ходе своего выступления, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос о своем личном отношении к заявке Украины на ускоренное вступление в альянс. Ранее Столтенберг пообещал в ближайшее время передать Киеву средства для борьбы с российскими дронами. Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение войск НАТО с российской армией стало бы очень опасным шагом, сообщает MK.ru .

Приоритет НАТО состоит в поддержке Украины и оказании ей военной помощи. А Украина однажды станет членом альянса. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики. «Двери НАТО остаются открытыми и Украина однажды станет членом альянса, но на данный момент приоритет состоит в том, чтобы оказывать Киеву поддержку и способствовать его успехам на поле боя», — сказал генсек НАТО в ходе своего выступления, трансляция которого велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос о своем личном отношении к заявке Украины на ускоренное вступление в альянс. Ранее Столтенберг пообещал в ближайшее время передать Киеву средства для борьбы с российскими дронами. Президент России Владимир Путин заявил, что прямое столкновение войск НАТО с российской армией стало бы очень опасным шагом, сообщает MK.ru.