Столтенберг пообещал скоро передать Киеву средства для борьбы с российскими дронами 18 октября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 + По словам Столтенберга, НАТО передаст Украине сотни станций активных помех Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО в ближайшее время передаст Украине системы для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО в ближайшие дни доставит [на Украину] системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех», — сказал Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики. Трансляция его выступления велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее генсек НАТО призвал альянс не проиграть России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что НАТО «де-факто влезло в конфликт» на Украине, передает RT. Однако он отметил, что несмотря на влияние альянса, спецоперация будет доведена до конца, сообщает «Национальная служба новостей». НАТО в ближайшее время передаст Украине системы для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО в ближайшие дни доставит [на Украину] системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех», — сказал Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики. Трансляция его выступления велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее генсек НАТО призвал альянс не проиграть России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что НАТО «де-факто влезло в конфликт» на Украине, передает RT. Однако он отметил, что несмотря на влияние альянса, спецоперация будет доведена до конца, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям