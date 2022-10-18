Столтенберг пообещал скоро передать Киеву средства для борьбы с российскими дронами

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НАТО. Москва, нато, nato, столтенберг йенс
По словам Столтенберга, НАТО передаст Украине сотни станций активных помех Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

НАТО в ближайшее время передаст Украине системы для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО в ближайшие дни доставит [на Украину] системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех», — сказал Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики. Трансляция его выступления велась в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Ранее генсек НАТО призвал альянс не проиграть России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что НАТО «де-факто влезло в конфликт» на Украине, передает RT. Однако он отметил, что несмотря на влияние альянса, спецоперация будет доведена до конца, сообщает «Национальная служба новостей».

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НАТО в ближайшее время передаст Украине системы для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО в ближайшие дни доставит [на Украину] системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех», — сказал Столтенберг в ходе своего выступления на Берлинском форуме внешней политики. Трансляция его выступления велась в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее генсек НАТО призвал альянс не проиграть России на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что НАТО «де-факто влезло в конфликт» на Украине, передает RT. Однако он отметил, что несмотря на влияние альянса, спецоперация будет доведена до конца, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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