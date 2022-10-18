Пермяки отсудили у мэрии 400 тысяч рублей за невыполненный капремонт

19 октября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Также суд взыскал компенсацию за убытки и рыночную стоимость квартиры Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Перми отсудили у администрации более 400 тысяч рублей за невыполненный капитальный ремонт в доме. Также жилье пермяков признали аварийным и подлежащим сносу, поэтому мэрия должна заплатить за не сделанный капремонт и квартиру, где проживали собственники, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Суд решил: исковые требования удовлетворить частично, взыскать с администрации г. Перми в пользу Кротовой Е. В., Кротова А.Н., возмещение за жилое помещение — четырехкомнатную квартиру площадью 76,8 кв. м., убытков, компенсации за непроизведенный капитальный ремонт, в размере по 2 619 000 руб. каждому», — говорится в решении. В размер иска входит: рыночная стоимость квартиры (4,68 млн рублей), убытки (116 тыс. рублей) и компенсация за невыполненный ремонт (434 тыс. рублей). Также истцы просили взыскать с администрации компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, но им было отказано. В суде представитель мэрии просил отказать в требованиях о компенсации за понесенные убытки и не сделанный ремонт. В основании администрация указала, что не является наймодателем для пермяков. Однако суд решил, что жильцы вправе потребовать компенсацию, так как без ремонта произошло снижение уровня надежности здания и скорейшее признание его аварийным, за что ответственна администрация.

Жители Перми отсудили у администрации более 400 тысяч рублей за невыполненный капитальный ремонт в доме. Также жилье пермяков признали аварийным и подлежащим сносу, поэтому мэрия должна заплатить за не сделанный капремонт и квартиру, где проживали собственники, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Суд решил: исковые требования удовлетворить частично, взыскать с администрации г. Перми в пользу Кротовой Е. В., Кротова А.Н., возмещение за жилое помещение — четырехкомнатную квартиру площадью 76,8 кв. м., убытков, компенсации за непроизведенный капитальный ремонт, в размере по 2 619 000 руб. каждому», — говорится в решении. В размер иска входит: рыночная стоимость квартиры (4,68 млн рублей), убытки (116 тыс. рублей) и компенсация за невыполненный ремонт (434 тыс. рублей). Также истцы просили взыскать с администрации компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, но им было отказано. В суде представитель мэрии просил отказать в требованиях о компенсации за понесенные убытки и не сделанный ремонт. В основании администрация указала, что не является наймодателем для пермяков. Однако суд решил, что жильцы вправе потребовать компенсацию, так как без ремонта произошло снижение уровня надежности здания и скорейшее признание его аварийным, за что ответственна администрация.