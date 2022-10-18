«Сима-ленд» высмеял ролик блогера Варламова о компании

Особое внимание Варламов уделил необычному интервьеру офиса «Сима-ленда» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сотрудники екатеринбургской компании «Сима-ленд» высмеяли ролик блогера Ильи Варламова, в котором он попытался раскритиковать компанию, рассказав про патриотические флэшмобы организации, гимн по утрам и интерьер в золотом цвете. Своим видеоответом с URA.RU поделились представители «Сима-ленда».

«На прошлой неделе вся Россия разразилась счастьем — сотрудники „Сима-ленда“ танцуют на фоне флага», — рассказывает Варламов в своем ролике. Затем появляются кадры, где нарядные работники изображают, что исполняют танцевальные движения под дулом автоматов.

В течение всего ролика сотрудники «Сима-ленда» обыгрывают каждое слово блогера в гротескной форме. На словах Варламова о том, что офис компании — это апофеоз стиля цыганское барокко, появился кадр, на котором молодой человек вылез из золотого «Запорожца» со словами «Работает цыганский патруль».

Закончился ролик тем, что сотрудники устроили флешмоб, где под мотив песни Олега Газманова «Вперед Россия» станцевали и спели песню. «Варламов, Варламов, собаки лают — караван идет. Привет, кудрявый», — завершили свой видеоответ блогеру работники компании.

Ранее блогер Илья Варламов выпустил видеоролик о екатеринбургской компании «Сима-ленд» на свом YouTube-канале. В нем он рассказал о внутренних порядка организации, патриотических флешмоба и концертах звезд. Также один из комментаторов в YouTube, отметившихся под роликом Варламова, заметил, что «Сима-ленд» отремонтировал детскую горбольницу №9 в Екатеринбурге.