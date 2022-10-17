Ремонт занял меньше года Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

«Сима-ленд» отремонтировал детскую горбольницу №9 в Екатеринбурге. Причем незаметно для широкой публики. Известно о ремонте, завершившемся еще два года назад, стало случайно — от одного из комментаторов в YouTube, отметившихся под роликом Ильи Варламова (3,9 миллиона подписчиков).

В 12-минутном видео Варламов в ироничной подаче рассказал про внутренние порядки в «Сима-ленде» (например, гимн по утрам), патриотические флешмобы. «У меня ребенок лежал в больнице номер 9 Екатеринбург. Поднявшись на этаж, я сразу узнал почерк Симановского», — написал пользователь с ником «Артем Ш».

Не обнаружив упоминаний о ремонте больницы, URA.RU обратилось за разъяснением в саму компанию. Там корреспонденту рассказали, что работы велись с сентября 2019 года по июль 2020-го.

За это время было отремонтировано более тысячи квадратных метров: коридор, санитарные комнаты, туалеты, кабинеты заведующей, ее заместителя, медперсонала и старшей медсестры, 18 палат различной вместимости, процедурный кабинет, ингаляторную, две палаты интенсивной терапии, два буфета.

Общая площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Так стали выглядеть санузлы для детей Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

И взрослых Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»

Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»