Ремонт занял меньше годаФото предоставлено компанией «Сима-ленд»
«Сима-ленд» отремонтировал детскую горбольницу №9 в Екатеринбурге. Причем незаметно для широкой публики. Известно о ремонте, завершившемся еще два года назад, стало случайно — от одного из комментаторов в YouTube, отметившихся под роликом Ильи Варламова (3,9 миллиона подписчиков).
В 12-минутном видео Варламов в ироничной подаче рассказал про внутренние порядки в «Сима-ленде» (например, гимн по утрам), патриотические флешмобы. «У меня ребенок лежал в больнице номер 9 Екатеринбург. Поднявшись на этаж, я сразу узнал почерк Симановского», — написал пользователь с ником «Артем Ш».
Не обнаружив упоминаний о ремонте больницы, URA.RU обратилось за разъяснением в саму компанию. Там корреспонденту рассказали, что работы велись с сентября 2019 года по июль 2020-го.
За это время было отремонтировано более тысячи квадратных метров: коридор, санитарные комнаты, туалеты, кабинеты заведующей, ее заместителя, медперсонала и старшей медсестры, 18 палат различной вместимости, процедурный кабинет, ингаляторную, две палаты интенсивной терапии, два буфета.
Общая площадь ремонта составила более тысячи квадратных метров
Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»
Так стали выглядеть санузлы для детей
Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»
И взрослых
Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»
Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»
Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»
Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»
Фото предоставлено компанией «Сима-ленд»
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«Сима-ленд» отремонтировал детскую горбольницу №9 в Екатеринбурге. Причем незаметно для широкой публики. Известно о ремонте, завершившемся еще два года назад, стало случайно — от одного из комментаторов в YouTube, отметившихся под роликом Ильи Варламова (3,9 миллиона подписчиков). В 12-минутном видео Варламов в ироничной подаче рассказал про внутренние порядки в «Сима-ленде» (например, гимн по утрам), патриотические флешмобы. «У меня ребенок лежал в больнице номер 9 Екатеринбург. Поднявшись на этаж, я сразу узнал почерк Симановского», — написал пользователь с ником «Артем Ш». Не обнаружив упоминаний о ремонте больницы, URA.RU обратилось за разъяснением в саму компанию. Там корреспонденту рассказали, что работы велись с сентября 2019 года по июль 2020-го. За это время было отремонтировано более тысячи квадратных метров: коридор, санитарные комнаты, туалеты, кабинеты заведующей, ее заместителя, медперсонала и старшей медсестры, 18 палат различной вместимости, процедурный кабинет, ингаляторную, две палаты интенсивной терапии, два буфета.