На пермский скандальный завод вернули мобилизованных сотрудников

На «Соликамском магниевом заводе» мобилизованным рабочим дали отсрочку

Мобилизованным сотрудникам завода дали отсрочку и вернули на работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае на «Соликамский магниевый завод», акции которого через суд перешли под контроль государства, вернули мобилизованных сотрудников. Причина — включение предприятия в список оборонного комплекса, сообщается в официальной группе региональной газеты «Профсоюзный курьер» в соцсети «ВКонтакте».

«На СМЗ было мобилизовано 23 сотрудника. Им выплачена денежная премия за проявление гражданского долга, сохранены рабочие места, оклады и тарифы на протяжении всей службы. Но затем предприятие попало в список военно-оборонного комплекса, всех мобилизованных вернули на работу. Всем мобилизованным дали отсрочку, полученные деньги возвращать не нужно», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что профсоюзный комитет завода открыл пункт сбора вещей для мобилизованных. В нем принимаются продукты, одежда, предметы личной гигиены.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским предприятием, производящим редкоземельные металлы. В мае Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи 89,5% акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Также Арбитражный суд Пермского края наложил арест на акции и другое имущество завода.

Частичную мобилизацию в рамках спецоперации РФ на Украине 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Основной целью глава государства назвал защиту суверенитета и целостности России.