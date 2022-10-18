Мобилизованных из Свердловской области вернули с полигона Луганска

19 октября 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Мобилизованных из учебных частей Свердловской области вернули для прохождения повторной медкомиссии Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованных из учебных частей Свердловской области, которые находились на полигоне в Луганске, вернули для прохождения повторной медкомиссии. Речь идет о восьми мобилизованных. Об этом сообщил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. По его словам, найти мобилизованных удалось только после вмешательства военной прокуратуры. Депутат отметил, что ему неизвестно, все ли мобилизованные являются уроженцами Свердловской области. «Ко мне обратился отец одного мобилизованного из Полевского, у которого гнойная экзема на руках. Когда стало известно, что его отправили в Луганск, я написал обращение в военную прокуратуру. Ведомство моментально отреагировало. Позже оказалось, что вместе с ним отправили еще семерых мужчин, у которых также были проблемы со здоровьем», — прокомментировал «Коммерсанту-Урал» Иванов. Ранее агентство писало, что из свердловского учебного центра в Елани домой отправили 700 мобилизованных. Некоторые оказались непригодны для службы, другая часть была ошибочно мобилизована. Иванов возмутился, что военные в Елани на деле выполняют работу, которую обязаны делать военкомы. Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов активно следит за исполнением порядка в учебном центре в Елани, где размещены мобилизованные мужчины. Ранее с подачи депутата в магазинах Елани ограничили продажу алкоголя из-за того, что частично мобилизованные покупали водку и пиво. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.

Мобилизованных из учебных частей Свердловской области, которые находились на полигоне в Луганске, вернули для прохождения повторной медкомиссии. Речь идет о восьми мобилизованных. Об этом сообщил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. По его словам, найти мобилизованных удалось только после вмешательства военной прокуратуры. Депутат отметил, что ему неизвестно, все ли мобилизованные являются уроженцами Свердловской области. «Ко мне обратился отец одного мобилизованного из Полевского, у которого гнойная экзема на руках. Когда стало известно, что его отправили в Луганск, я написал обращение в военную прокуратуру. Ведомство моментально отреагировало. Позже оказалось, что вместе с ним отправили еще семерых мужчин, у которых также были проблемы со здоровьем», — прокомментировал «Коммерсанту-Урал» Иванов. Ранее агентство писало, что из свердловского учебного центра в Елани домой отправили 700 мобилизованных. Некоторые оказались непригодны для службы, другая часть была ошибочно мобилизована. Иванов возмутился, что военные в Елани на деле выполняют работу, которую обязаны делать военкомы. Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов активно следит за исполнением порядка в учебном центре в Елани, где размещены мобилизованные мужчины. Ранее с подачи депутата в магазинах Елани ограничили продажу алкоголя из-за того, что частично мобилизованные покупали водку и пиво. Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что военкоматы будут набирать преимущественно тех, кто имеет боевой опыт, уже служил в ВС РФ, а также получил военно-учетную специальность. Однако свердловский военком Чирков допускал, что служащие без боевого опыта тоже могут быть призваны в дальнейшем.