В Пермском крае отремонтируют территории 195 школ

Проекты благоустройства будут составлять при участии детей и родителей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале объявил о старте нового проекта «Школьный двор». В рамках программы благоустроят территории 195 школ.

«В последние годы мы много вкладываемся в ремонты кабинетов, спортзалов, столовых, закупку нового оборудования и мебели, открываем профильные классы, „Точки роста“. Но школьные дворы тоже являются частью образовательного пространства, и мы хотим сделать так, чтобы ребятам было интересно и полезно проводить там время», — пояснил губернатор.

В пресс-службе правительства пояснили, что на территории школ обустроят площадки для проведения линеек и торжественных событий. Установят стационарные флагштоки. Во дворах появятся контейнеры для раздельного сбора мусора, места для отдыха, игровые или спортивные сооружения. При составлении проекта благоустройства будут в обязательном порядке учитывать мнение детей, родителей и учителей.

В старте проекта в 2023 году примут участие 40 школ. Сейчас власти ждут заявки от муниципалитетов. Отбор будет проводить экспертная комиссия, куда войдут представители минобра, ПГАТУ, минЖКХ, минстроя, сельхозколледжей и школ.