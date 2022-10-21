Учеников сельской школы под Каменском-Уральским эвакуировали из-за подозрительного пакета

По данным telegram-канала «Радиоперехват Каменск-Уральский», из школы эвакуировали 327 человек (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Преподавателей и учеников школы в селе Позариха (Свердловская область) 21 октября эвакуировали из-за найденного в школе подозрительного бесхозного пакета, похожего на взрывчатое устройство. Об этом сообщают местные жители.

«В пятницу, 21 октября, в селе Позариха в Каменскую СОШ прибыли спецслужбы. Был обнаружен бесхозный пакет», — пишет KU66.RU со ссылкой на местных жителей. Найденный пакет не представлял угрозы для людей.

По данным telegram-канала «Радиоперехват Каменск-Уральский», из школы эвакуировали 307 детей и 20 сотрудников. «Возможно, речь о школе по улице Механизаторов, 31», — пишет telegram-канал.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МО МВД России «Каменск-Уральский». А также в МКОУ «Каменская СОШ» и МБУ ДО «Позарихинская ДШИ», которые располагаются по Механизаторов, 31. На момент публикации новости ответы не получены.

Ранее URA.RU писало о том, что в Заречном (Свердловская область) 21 сентября поступили сообщения о минировании трех школ. Тогда спасателям пришлось эвакуировать 1557 человек.