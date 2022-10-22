22 октября 2022
21 октября 2022

Свердловский депутат Госдумы Рябцева припомнила Лиз Трасс ее угрозы Путину

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Церемония чествования свердловских волонтёров Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Екатеринбург, рябцева жанна
Жанна Рябцева высмеяла Лиз Трасс, проработавшую на посту премьера Великобритании 44 дня (фото из архива) Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева высмеяла Лиз Трасс, проработавшую премьер-министром Великобритании 44 дня, и припомнила ей ее заявление, в котором она пообещала осадить президента РФ Владимира Путина, встретившись с ним на саммите G20 в Индонезии, в случае, если станет премьер-министром. Свое заявление Рябцева сделала в собственном telegram-канале.

«Закономерный итог бездарной косплейщицы от британской политики. 44 дня в должности, позорная отставка и статус худшего премьера в истории страны. А ведь еще в июле она угрожала „вызвать Владимира Путина на разговор и осадить“. Осадила, так осадила», — говорится в сообщении.

Лиз Трасс ушла с поста премьера Великобритании 20 октября. Она проработала в должности 44 дня. Ее назвали самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании. Причиной столь короткого пребывания стала попытка снижения налогов, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям. Ее предшественником был Борис Джонсон, который может вернуться на этот пост. Sky News сообщил, что экс-премьер получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, что дало ему право баллотироваться.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева высмеяла Лиз Трасс, проработавшую премьер-министром Великобритании 44 дня, и припомнила ей ее заявление, в котором она пообещала осадить президента РФ Владимира Путина, встретившись с ним на саммите G20 в Индонезии, в случае, если станет премьер-министром. Свое заявление Рябцева сделала в собственном telegram-канале. «Закономерный итог бездарной косплейщицы от британской политики. 44 дня в должности, позорная отставка и статус худшего премьера в истории страны. А ведь еще в июле она угрожала „вызвать Владимира Путина на разговор и осадить“. Осадила, так осадила», — говорится в сообщении. Лиз Трасс ушла с поста премьера Великобритании 20 октября. Она проработала в должности 44 дня. Ее назвали самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании. Причиной столь короткого пребывания стала попытка снижения налогов, что привело к обрушению национальной валюты и росту процентов по заимствованиям. Ее предшественником был Борис Джонсон, который может вернуться на этот пост. Sky News сообщил, что экс-премьер получил поддержку 100 парламентариев-консерваторов, что дало ему право баллотироваться.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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