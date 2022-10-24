В новом свердловском правительстве согласовали ключевого министра

Министром финансов Свердловской области станет Александр Старков

25 октября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Александр Старков сохранился в должности министра финансов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Министром финансов в новом составе правительства Свердловской области останется Александр Старков. Его переназначение одобрили депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала. Окончательно назначение главы минфина своим указом утвердит губернатор Евгений Куйвашев. «Ключевая задача министерства — обеспечение устойчивости финансовой системы. От четкой и грамотной работы министерства зависит успешная реализация большинства государственных программ. От руководителя этого ведомства требуется профессионализм, добросовестность, ответственность, управленческие способности. Этими навыками Александр Сергеевич обладает в полной мере. Прошу поддержать предложение губернатора и согласовать данную кандидатуру», — обратился к депутатам вице-губернатор Олег Чемезов. Спикер Людмила Бабушкина напомнила, что депутаты уже давно знакомы с кандидатом, и предложила поддержать его кандидатуру. Парламент единогласно поддержал кандидатуру Старкова. Старков сложил полномочия одновременно со всем свердловским правительством 19 сентября — после избрания Евгения Куйвашева губернатором. Пост министра финансов считается особо важным, поэтому назначение проходит по особой схеме: сначала предложенного кандидата согласует заксо, затем утверждает Куйвашев. Ранее такие же согласования получили первый замгубернатора Алексей Шмыков и министр соцполитики Андрей Злоказов. Министром финансов Старков работает с начала 2021 года. До этого он был заместителем главы ведомства, а еще ранее возглавлял комитет по экономике мэрии Екатеринбурга. Источники URA.RU сообщали, что переназначение Старкова в новый состав правительства затянулось из-за слишком долгого согласования в Москве.

Министром финансов в новом составе правительства Свердловской области останется Александр Старков. Его переназначение одобрили депутаты регионального заксобрания, передает корреспондент URA.RU из зала. Окончательно назначение главы минфина своим указом утвердит губернатор Евгений Куйвашев. «Ключевая задача министерства — обеспечение устойчивости финансовой системы. От четкой и грамотной работы министерства зависит успешная реализация большинства государственных программ. От руководителя этого ведомства требуется профессионализм, добросовестность, ответственность, управленческие способности. Этими навыками Александр Сергеевич обладает в полной мере. Прошу поддержать предложение губернатора и согласовать данную кандидатуру», — обратился к депутатам вице-губернатор Олег Чемезов. Спикер Людмила Бабушкина напомнила, что депутаты уже давно знакомы с кандидатом, и предложила поддержать его кандидатуру. Парламент единогласно поддержал кандидатуру Старкова. Старков сложил полномочия одновременно со всем свердловским правительством 19 сентября — после избрания Евгения Куйвашева губернатором. Пост министра финансов считается особо важным, поэтому назначение проходит по особой схеме: сначала предложенного кандидата согласует заксо, затем утверждает Куйвашев. Ранее такие же согласования получили первый замгубернатора Алексей Шмыков и министр соцполитики Андрей Злоказов. Министром финансов Старков работает с начала 2021 года. До этого он был заместителем главы ведомства, а еще ранее возглавлял комитет по экономике мэрии Екатеринбурга. Источники URA.RU сообщали, что переназначение Старкова в новый состав правительства затянулось из-за слишком долгого согласования в Москве.