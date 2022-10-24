В Екатеринбурге посещаемость торговых центров упала на 19%

24 октября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцы стали реже ходить в торговые центры по сравнению с прошлым годом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По сравнению с октябрем 2021-го года жители Екатеринбурга стали реже ходить в торговые центры. Уровень посещаемости упал на 19%, сообщили в компании Focus Technologies. «По итогам первых двух полных недель октября Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, — прим. ред.) снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать показатель с докризисным 2019 годом, Mall Index упал на 29%», — цитирует «Коммерсантъ — Урал» представителя компании. При этом по сравнению с последними неделями октября ситуация с посещаемостью в октябре выглядит лучше — Mall Index вырос на 2%. Авторы исследования связывают возросшую активность покупателей в начале сентября с началом нового сезона. Ранее URA.RU делилось результатами другого исследования — Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.

По сравнению с октябрем 2021-го года жители Екатеринбурга стали реже ходить в торговые центры. Уровень посещаемости упал на 19%, сообщили в компании Focus Technologies. «По итогам первых двух полных недель октября Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, — прим. ред.) снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать показатель с докризисным 2019 годом, Mall Index упал на 29%», — цитирует «Коммерсантъ — Урал» представителя компании. При этом по сравнению с последними неделями октября ситуация с посещаемостью в октябре выглядит лучше — Mall Index вырос на 2%. Авторы исследования связывают возросшую активность покупателей в начале сентября с началом нового сезона. Ранее URA.RU делилось результатами другого исследования — Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.