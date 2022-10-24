В Екатеринбурге посещаемость торговых центров упала на 19%

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Проф визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган , торговый центр, гипер сити
Екатеринбуржцы стали реже ходить в торговые центры по сравнению с прошлым годом Фото:

По сравнению с октябрем 2021-го года жители Екатеринбурга стали реже ходить в торговые центры. Уровень посещаемости упал на 19%, сообщили в компании Focus Technologies.

«По итогам первых двух полных недель октября Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, — прим. ред.) снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать показатель с докризисным 2019 годом, Mall Index упал на 29%», — цитирует «Коммерсантъ — Урал» представителя компании.

При этом по сравнению с последними неделями октября ситуация с посещаемостью в октябре выглядит лучше — Mall Index вырос на 2%. Авторы исследования связывают возросшую активность покупателей в начале сентября с началом нового сезона.

Ранее URA.RU делилось результатами другого исследования — Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.

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По сравнению с октябрем 2021-го года жители Екатеринбурга стали реже ходить в торговые центры. Уровень посещаемости упал на 19%, сообщили в компании Focus Technologies. «По итогам первых двух полных недель октября Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади торговых центров, — прим. ред.) снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если сравнивать показатель с докризисным 2019 годом, Mall Index упал на 29%», — цитирует «Коммерсантъ — Урал» представителя компании. При этом по сравнению с последними неделями октября ситуация с посещаемостью в октябре выглядит лучше — Mall Index вырос на 2%. Авторы исследования связывают возросшую активность покупателей в начале сентября с началом нового сезона. Ранее URA.RU делилось результатами другого исследования — Екатеринбург попал в топ-10 самых дорогих мегаполисов России по оценке самих жителей. Уральская столица заняла седьмое место в рейтинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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