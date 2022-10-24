Робот из мусора призывает разделять бытовые отходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в рамках межрегионального детско-юношеского экологического форума 25 октября показали инсталляцию из мусора, созданную жителем Екатеринбурга. По словам организаторов форума, фигуры роботов из отходов должны формировать экологическую ответственность у детей, передает корреспондент URA.RU.

«На форуме действует выставка предприятий — переработчиков отходов и интерактивных площадок. Главная задача мероприятия — создать диалог между детьми и взрослыми по вопросам экологических проблем. Большинство юных участников имеют научные и прикладные разработки в сфере экологии, являются активистами», — сообщили организаторы межрегионального форума.

Присутствующий на открытии форума Алексей Текслер отметил, что мероприятие такого высокого уровня проходит в Челябинске впервые. Глава региона заявил, что он рад, что столица Южного Урала принимает юных экологов со всей страны.

Участниками форума стали более трех тысяч ребят. Среди них около 550 южноуральцев в возрасте от 7 до 18 лет. Остальные юннаты приехали из других городов России: Вологды, Тюмени, Екатеринбурга, Москвы и Томска.

Скульптуры роботов из электронных отходов имеют гендерные признаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU