Балицкий: наемники создают в Запорожье укрепрайоны наподобие «Азовстали»

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Мариуполь. Мариуполь, мариуполь, азовсталь
Промзона Запорожья превращается в новую «Азовсталь», заявил Балицкий (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наемники и военнослужащие ВСУ создают в городе Запорожье укрепрайоны наподобие того, что был на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, основные силы украинские войска сосредоточили на промышленных предприятиях Запорожья. Их превращают в укрепрайоны. В город прибыли тысячи наемников.

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Наемники и военнослужащие ВСУ создают в городе Запорожье укрепрайоны наподобие того, что был на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, основные силы украинские войска сосредоточили на промышленных предприятиях Запорожья. Их превращают в укрепрайоны. В город прибыли тысячи наемников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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