Балицкий: наемники создают в Запорожье укрепрайоны наподобие «Азовстали»

Промзона Запорожья превращается в новую «Азовсталь», заявил Балицкий (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Наемники и военнослужащие ВСУ создают в городе Запорожье укрепрайоны наподобие того, что был на «Азовстали» в Мариуполе. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, основные силы украинские войска сосредоточили на промышленных предприятиях Запорожья. Их превращают в укрепрайоны. В город прибыли тысячи наемников.
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