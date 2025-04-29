В ночь на 29 апреля ПВО сбила над регионами России 40 беспилотников ВСУ

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Ночью над регионами России уничтожено 40 беспилотников
Ночью над регионами России уничтожено 40 беспилотников Фото:
новость из сюжета
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За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 40 беспилотников ВСУ. Всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России.

Самой массированной атаке за указанное время подверглась Курская область — там было уничтожено 40 беспилотников. Над Рязанской область в ночь на 29 апреля сбиты 11 дронов. Также атаки отражены над Нижегородской (8) и Орловской (7) областями. Четыре дрона пытались атаковать Крым, еще столько же уничтожены над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбиты в Московской области, два — в Белгородской, по одному — в Калужской области и Брянской областях.

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За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 40 беспилотников ВСУ. Всего с 20:00 28 апреля до 06:00 29 апреля был ликвидирован 91 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны России. Самой массированной атаке за указанное время подверглась Курская область — там было уничтожено 40 беспилотников. Над Рязанской область в ночь на 29 апреля сбиты 11 дронов. Также атаки отражены над Нижегородской (8) и Орловской (7) областями. Четыре дрона пытались атаковать Крым, еще столько же уничтожены над акваторией Черного моря. Два БПЛА сбиты в Московской области, два — в Белгородской, по одному — в Калужской области и Брянской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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