Екатеринбургский ветеран боевых действий дал совет мобилизованным

Екатеринбургский ветеран боевых действий: вера помогает мобилизованным справиться со всеми трудностями

26 октября 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Ветеран боевых действий поделился, что помогает ему и поможет каждому в борьбе со страхом на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Во время отправки свердловских мобилизованных из Чкаловского военкомата Екатеринбурга, ветеран боевых действий Евгений призвал резервистов проще относиться к призыву. По его словам, в этом военнослужащим может помочь вера. «Ранее служил 10 лет в пехоте, дослужил до старшего сержанта, также являюсь ветераном боевых действий. На моем прошлом построен боевой настрой. Для тех, кто боится, скажу, все будет в порядке, страх — это норма. Главное, чтобы была вера, она помогает справиться со всеми трудностями», — поделился Евгений в разговоре с корреспондентом URA.RU. Военнослужащий сравнивает спецоперацию с прыжком с парашютом. «Отправка на боевые действия, это как с парашютом прыгать. Первый раз страшно, а потом уже по-другому относишься», — подытожил мобилизованный. Указ о частичной мобилизации подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется около 300 тысяч военнообязанных граждан.

Во время отправки свердловских мобилизованных из Чкаловского военкомата Екатеринбурга, ветеран боевых действий Евгений призвал резервистов проще относиться к призыву. По его словам, в этом военнослужащим может помочь вера. «Ранее служил 10 лет в пехоте, дослужил до старшего сержанта, также являюсь ветераном боевых действий. На моем прошлом построен боевой настрой. Для тех, кто боится, скажу, все будет в порядке, страх — это норма. Главное, чтобы была вера, она помогает справиться со всеми трудностями», — поделился Евгений в разговоре с корреспондентом URA.RU. Военнослужащий сравнивает спецоперацию с прыжком с парашютом. «Отправка на боевые действия, это как с парашютом прыгать. Первый раз страшно, а потом уже по-другому относишься», — подытожил мобилизованный. Указ о частичной мобилизации подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется около 300 тысяч военнообязанных граждан.