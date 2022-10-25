Екатеринбургский ветеран боевых действий дал совет мобилизованным

Во время отправки свердловских мобилизованных из Чкаловского военкомата Екатеринбурга, ветеран боевых действий Евгений призвал резервистов проще относиться к призыву. По его словам, в этом военнослужащим может помочь вера.
«Ранее служил 10 лет в пехоте, дослужил до старшего сержанта, также являюсь ветераном боевых действий. На моем прошлом построен боевой настрой. Для тех, кто боится, скажу, все будет в порядке, страх — это норма. Главное, чтобы была вера, она помогает справиться со всеми трудностями», — поделился Евгений в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Военнослужащий сравнивает спецоперацию с прыжком с парашютом. «Отправка на боевые действия, это как с парашютом прыгать. Первый раз страшно, а потом уже по-другому относишься», — подытожил мобилизованный.
Указ о частичной мобилизации подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется около 300 тысяч военнообязанных граждан.
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Во время отправки свердловских мобилизованных из Чкаловского военкомата Екатеринбурга, ветеран боевых действий Евгений призвал резервистов проще относиться к призыву. По его словам, в этом военнослужащим может помочь вера. «Ранее служил 10 лет в пехоте, дослужил до старшего сержанта, также являюсь ветераном боевых действий. На моем прошлом построен боевой настрой. Для тех, кто боится, скажу, все будет в порядке, страх — это норма. Главное, чтобы была вера, она помогает справиться со всеми трудностями», — поделился Евгений в разговоре с корреспондентом URA.RU. Военнослужащий сравнивает спецоперацию с прыжком с парашютом. «Отправка на боевые действия, это как с парашютом прыгать. Первый раз страшно, а потом уже по-другому относишься», — подытожил мобилизованный. Указ о частичной мобилизации подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется около 300 тысяч военнообязанных граждан.