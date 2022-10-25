25 октября 2022

Пермский губернатор второй раз за месяц изменил состав призывной комиссии по мобилизации

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Военный комиссариат. Магнитогорск, призывная комиссия
В состав краевой призывной комиссии включены министры пермского правительства Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин второй раз за месяц внес изменения в состав краевой призывной комиссии. В нее включены министры, ответственные за проведение мобилизационных мероприятий: глава минпромторга Алексей Чибисов и глава минздрава Анастасия Крутень. Указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Состав призывной комиссии Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе […] дополнить позицией следующего содержания: заместитель председателя правительства — министра промышленности и торговли Пермского края [Алексей Чибисов]; министр здравоохранения Пермского края (по согласованию) [Анастасия Крутень]; первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края [Альберт Марданов]», — сказано в указе.

Кроме того, в комиссию вошел замминистра территориальной безопасности, начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. В начале месяца в состав краевой призывной комиссии были включены прокуроры, а также зампред краевого правительства по вопросам информразвития, связи и туризма Алексей Черников.

Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября по указу главы государства Владимира Путина. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин второй раз за месяц внес изменения в состав краевой призывной комиссии. В нее включены министры, ответственные за проведение мобилизационных мероприятий: глава минпромторга Алексей Чибисов и глава минздрава Анастасия Крутень. Указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Состав призывной комиссии Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе […] дополнить позицией следующего содержания: заместитель председателя правительства — министра промышленности и торговли Пермского края [Алексей Чибисов]; министр здравоохранения Пермского края (по согласованию) [Анастасия Крутень]; первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края [Альберт Марданов]», — сказано в указе. Кроме того, в комиссию вошел замминистра территориальной безопасности, начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. В начале месяца в состав краевой призывной комиссии были включены прокуроры, а также зампред краевого правительства по вопросам информразвития, связи и туризма Алексей Черников. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября по указу главы государства Владимира Путина. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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