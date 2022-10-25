Пермский губернатор второй раз за месяц изменил состав призывной комиссии по мобилизации

26 октября 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

В состав краевой призывной комиссии включены министры пермского правительства Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин второй раз за месяц внес изменения в состав краевой призывной комиссии. В нее включены министры, ответственные за проведение мобилизационных мероприятий: глава минпромторга Алексей Чибисов и глава минздрава Анастасия Крутень. Указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Состав призывной комиссии Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе […] дополнить позицией следующего содержания: заместитель председателя правительства — министра промышленности и торговли Пермского края [Алексей Чибисов]; министр здравоохранения Пермского края (по согласованию) [Анастасия Крутень]; первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края [Альберт Марданов]», — сказано в указе. Кроме того, в комиссию вошел замминистра территориальной безопасности, начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. В начале месяца в состав краевой призывной комиссии были включены прокуроры, а также зампред краевого правительства по вопросам информразвития, связи и туризма Алексей Черников. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября по указу главы государства Владимира Путина. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин второй раз за месяц внес изменения в состав краевой призывной комиссии. В нее включены министры, ответственные за проведение мобилизационных мероприятий: глава минпромторга Алексей Чибисов и глава минздрава Анастасия Крутень. Указ главы региона опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Состав призывной комиссии Пермского края по мобилизации граждан, пребывающих в запасе […] дополнить позицией следующего содержания: заместитель председателя правительства — министра промышленности и торговли Пермского края [Алексей Чибисов]; министр здравоохранения Пермского края (по согласованию) [Анастасия Крутень]; первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края [Альберт Марданов]», — сказано в указе. Кроме того, в комиссию вошел замминистра территориальной безопасности, начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. В начале месяца в состав краевой призывной комиссии были включены прокуроры, а также зампред краевого правительства по вопросам информразвития, связи и туризма Алексей Черников. Частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября по указу главы государства Владимира Путина. Согласно планам Минобороны РФ, призыву подлежат порядка 300 тысяч резервистов.