В 540 километрах от Екатеринбурга продают базу отдыха на берегу озера площадью 67,5 тысячи гектаров, которая специализируется на охоте и рыбалке. Автор объявления на Avito пояснил, что продает базу, потому что хочет избавиться от бизнеса.
«Вашему вниманию предлагается охотничье хозяйство на берегу озера в Свердловской области в 540 километрах от Екатеринбурга. База отдыха специализируется на охоте и рыбалке», — говорится в объявлении.
На территории базы есть три избы, рассчитанные на три человека и на пять, другая — на восьмерых. Рядом с ней стоит баня. К тому же к базе прилагается учет на отстрел десяти оленей, медведей, 20 соболей, 800 глухарей и двух тысяч рябчиков. Летом можно собирать ягоды и грибы.
«На территории базы расположены места для отдыха и пикников с мангалом и коптильней. Оригинальные фотографии объекта — по запросу. Возможен торг», — резюмировал продавец.
Ранее агентство писало, что в Первоуральске выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на Avito.
Автор объявления отмечает, что торг уместен
Фото: сайт Avito.ru
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В 540 километрах от Екатеринбурга продают базу отдыха на берегу озера площадью 67,5 тысячи гектаров, которая специализируется на охоте и рыбалке. Автор объявления на Avito пояснил, что продает базу, потому что хочет избавиться от бизнеса. «Вашему вниманию предлагается охотничье хозяйство на берегу озера в Свердловской области в 540 километрах от Екатеринбурга. База отдыха специализируется на охоте и рыбалке», — говорится в объявлении. На территории базы есть три избы, рассчитанные на три человека и на пять, другая — на восьмерых. Рядом с ней стоит баня. К тому же к базе прилагается учет на отстрел десяти оленей, медведей, 20 соболей, 800 глухарей и двух тысяч рябчиков. Летом можно собирать ягоды и грибы. «На территории базы расположены места для отдыха и пикников с мангалом и коптильней. Оригинальные фотографии объекта — по запросу. Возможен торг», — резюмировал продавец. Ранее агентство писало, что в Первоуральске выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на Avito.