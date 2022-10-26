Под Екатеринбургом продают охотничьи угодья на берегу озера за 7,5 миллиона рублей. Фото

27 октября 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Базу отдыха площадью 67,5 тысячи гектаров продают на Avito (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 540 километрах от Екатеринбурга продают базу отдыха на берегу озера площадью 67,5 тысячи гектаров, которая специализируется на охоте и рыбалке. Автор объявления на Avito пояснил, что продает базу, потому что хочет избавиться от бизнеса. «Вашему вниманию предлагается охотничье хозяйство на берегу озера в Свердловской области в 540 километрах от Екатеринбурга. База отдыха специализируется на охоте и рыбалке», — говорится в объявлении. На территории базы есть три избы, рассчитанные на три человека и на пять, другая — на восьмерых. Рядом с ней стоит баня. К тому же к базе прилагается учет на отстрел десяти оленей, медведей, 20 соболей, 800 глухарей и двух тысяч рябчиков. Летом можно собирать ягоды и грибы. «На территории базы расположены места для отдыха и пикников с мангалом и коптильней. Оригинальные фотографии объекта — по запросу. Возможен торг», — резюмировал продавец. Ранее агентство писало, что в Первоуральске выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на Avito. Автор объявления отмечает, что торг уместен Фото: сайт Avito.ru

В 540 километрах от Екатеринбурга продают базу отдыха на берегу озера площадью 67,5 тысячи гектаров, которая специализируется на охоте и рыбалке. Автор объявления на Avito пояснил, что продает базу, потому что хочет избавиться от бизнеса. «Вашему вниманию предлагается охотничье хозяйство на берегу озера в Свердловской области в 540 километрах от Екатеринбурга. База отдыха специализируется на охоте и рыбалке», — говорится в объявлении. На территории базы есть три избы, рассчитанные на три человека и на пять, другая — на восьмерых. Рядом с ней стоит баня. К тому же к базе прилагается учет на отстрел десяти оленей, медведей, 20 соболей, 800 глухарей и двух тысяч рябчиков. Летом можно собирать ягоды и грибы. «На территории базы расположены места для отдыха и пикников с мангалом и коптильней. Оригинальные фотографии объекта — по запросу. Возможен торг», — резюмировал продавец. Ранее агентство писало, что в Первоуральске выставили на продажу имущественный комплекс хлебокомбината за 99 миллионов рублей. Сообщение появилось на Avito.