Свердловские силовики избегут переброски в зону спецоперации

Свердловские полицейские могут избежать командировки в новые регионы России Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большинство сотрудников ГУ МВД по Свердловской области из-за некомплекта в ведомстве не будут командированы в новые регионы России (ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области), где силовикам предстоит выполнять обязанности по охране правопорядка. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники главка не будут переброшены в новые регионы России из-за того, что тогда на их место придется кого-то поставить. В ситуации с текущим некомплектом отправлять по сути некого, даже для поддержания порядка на улицах», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что некоторые сотрудники свердловского ГУ МВД все же отправлены в некоторые города новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую область. Другой собеседник URA.RU посчитал, что полицейским и дальше будут предлагаться командировки, однако в таком случае резко усилится некомплект, что потребует срочного привлечения силовиков в ведомство.

URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники свердловских управлений силовых ведомств будут отправлены в зону проведения СВО, а также в Крым, где, предположительно, будут выполнять работу по охране правопорядка. Спецоперация России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Власти РФ подчеркивали, что введение войск на территорию Украины являлось вынужденной мерой, принятой после того, как другие методы решения конфликта оказались недейственны.