Наблюдатель СКЦ в Стамбуле сообщил об остановке зерновой сделки

В СКЦ заявили, что договоренность о движении судов в рамках зерновой сделки не была достигнута

30 октября 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Стороны «черноморской зерновой инициативы» не смогли договорится о движении судов. Об этом заявила представитель Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле Исмини Палла. «В СКЦ не была достигнута совместная договоренность о движении прибывающих и отбывающих судов 30 октября. СКЦ анализирует последние события, оценивает их влияние на деятельность СКЦ и обсуждает следующие шаги», — передает слова Исмини Паллы РИА Новости. Она уточнила, что в субботу девять судов успешно прошли по морскому гуманитарному коридору, установленному СКЦ. По ее словам, более 10 судов ожидают разрешение на движение по коридору. Ранее Министерство обороны России обвинило Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организации теракта на Черноморском флоте. После этого последовал выход России из зерновой сделки. Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила у СБ ООН срочное заседание для обсуждения теракта на Черноморском флоте. Президент США Джо Байден счел выход РФ из зерновой сделки «возмутительным» и заявил, что у Москвы не было достаточных оснований для подобного шага.