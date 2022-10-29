Екатеринбуржцы стали реже продавать квартиры на вторичном рынке

30 октября 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

По данным УПН, на вторичном рынке для покупки сейчас доступно 3 910 квартир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в октябре снизилось на 4,2% количество квартир, выставленных на вторичном рынке. Несмотря на это на рынке к покупке сейчас доступно 3 910 квартир. Об этом сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости (УПН) на официальном сайте. «По сравнению с предыдущим месяцем в октябре снизилось количество квартир, выставленных на вторичном рынке в Екатеринбурге на 4,2%. На текущий момент в городе продают 3 910 квартир», — говорится в сообщении. Вторичка за месяц подорожала на 1,4%. В УПН отмечают, что комнат в коммунальных квартирах стало меньше на 2,1% — 410 предложений на рынке. В других городах Свердловской области (Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамиле — прим. URA.RU) в октябре выставлено 300 квартир — на 5,7% меньше, чем в сентябре. Ранее агентство писало, что Свердловская область переломила федеральный тренд на рост цен на квартиры. Цены на квартиры в регионе начали снижаться.

В Екатеринбурге в октябре снизилось на 4,2% количество квартир, выставленных на вторичном рынке. Несмотря на это на рынке к покупке сейчас доступно 3 910 квартир. Об этом сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости (УПН) на официальном сайте. «По сравнению с предыдущим месяцем в октябре снизилось количество квартир, выставленных на вторичном рынке в Екатеринбурге на 4,2%. На текущий момент в городе продают 3 910 квартир», — говорится в сообщении. Вторичка за месяц подорожала на 1,4%. В УПН отмечают, что комнат в коммунальных квартирах стало меньше на 2,1% — 410 предложений на рынке. В других городах Свердловской области (Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамиле — прим. URA.RU) в октябре выставлено 300 квартир — на 5,7% меньше, чем в сентябре. Ранее агентство писало, что Свердловская область переломила федеральный тренд на рост цен на квартиры. Цены на квартиры в регионе начали снижаться.