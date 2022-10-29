29 октября 2022

Екатеринбуржцы стали реже продавать квартиры на вторичном рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
По данным УПН, на вторичном рынке для покупки сейчас доступно 3 910 квартир Фото:

В Екатеринбурге в октябре снизилось на 4,2% количество квартир, выставленных на вторичном рынке. Несмотря на это на рынке к покупке сейчас доступно 3 910 квартир. Об этом сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости (УПН) на официальном сайте.

«По сравнению с предыдущим месяцем в октябре снизилось количество квартир, выставленных на вторичном рынке в Екатеринбурге на 4,2%. На текущий момент в городе продают 3 910 квартир», — говорится в сообщении. Вторичка за месяц подорожала на 1,4%.

В УПН отмечают, что комнат в коммунальных квартирах стало меньше на 2,1% — 410 предложений на рынке. В других городах Свердловской области (Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамиле — прим. URA.RU) в октябре выставлено 300 квартир — на 5,7% меньше, чем в сентябре.

Ранее агентство писало, что Свердловская область переломила федеральный тренд на рост цен на квартиры. Цены на квартиры в регионе начали снижаться.

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В Екатеринбурге в октябре снизилось на 4,2% количество квартир, выставленных на вторичном рынке. Несмотря на это на рынке к покупке сейчас доступно 3 910 квартир. Об этом сообщает аналитический центр Уральской палаты недвижимости (УПН) на официальном сайте. «По сравнению с предыдущим месяцем в октябре снизилось количество квартир, выставленных на вторичном рынке в Екатеринбурге на 4,2%. На текущий момент в городе продают 3 910 квартир», — говорится в сообщении. Вторичка за месяц подорожала на 1,4%. В УПН отмечают, что комнат в коммунальных квартирах стало меньше на 2,1% — 410 предложений на рынке. В других городах Свердловской области (Березовском, Верхней Пышме, Среднеуральске и Арамиле — прим. URA.RU) в октябре выставлено 300 квартир — на 5,7% меньше, чем в сентябре. Ранее агентство писало, что Свердловская область переломила федеральный тренд на рост цен на квартиры. Цены на квартиры в регионе начали снижаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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