Свердловская область переломила федеральный тренд на рост цен на квартиры

Глава УПН: цены на квартиры в Свердловской области начали снижаться

27 октября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Рост цен остановился на рынках как вторичной, так и первичной недвижимости Фото: Анна Майорова © URA.RU Цены на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке Свердловской области в последние месяцы не только замедлили рост, но и в ряде случаев начали снижаться, заявил корреспонденту URA.RU исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. Примечательно, что тенденция к снижению стоимости квартир происходит на фоне продолжающегося роста цен в других регионах УрФО. «Темпы роста цен на жилье замедлились, если не сказать, что остановились. До сих пор продолжался рост цен, особенно на первичке, но вот уже последний месяц показывает тенденцию к замораживанию и даже по некоторым отдельным объектам снижение», — отметил Галеев. Собеседник агентства связывает снижение стоимости квадратного метра в Свердловской области с общим падением спроса на жилье. «Это же рынок — спрос рождает предложение. Соответственно, если платежеспособный спрос снижается, сделок становится меньше. Чтобы рынок двинулся дальше, необходимо какие-то меры предпринимать, в том числе понижать цены», — резюмировал Галеев. Ранее представители федеральной базы недвижимости Restate отмечали существенный рост цен на жилье в Курганской области. В частности, с начала осени цены на новостройки в регионе выросли более, чем на пять тысяч рублей за квадратный метр. Похожая ситуация фиксируется и в Челябинской области, где, несмотря на падение спроса на недвижимость, цена за квадратный метр не снижается.

Цены на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке Свердловской области в последние месяцы не только замедлили рост, но и в ряде случаев начали снижаться, заявил корреспонденту URA.RU исполнительный директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. Примечательно, что тенденция к снижению стоимости квартир происходит на фоне продолжающегося роста цен в других регионах УрФО. «Темпы роста цен на жилье замедлились, если не сказать, что остановились. До сих пор продолжался рост цен, особенно на первичке, но вот уже последний месяц показывает тенденцию к замораживанию и даже по некоторым отдельным объектам снижение», — отметил Галеев. Собеседник агентства связывает снижение стоимости квадратного метра в Свердловской области с общим падением спроса на жилье. «Это же рынок — спрос рождает предложение. Соответственно, если платежеспособный спрос снижается, сделок становится меньше. Чтобы рынок двинулся дальше, необходимо какие-то меры предпринимать, в том числе понижать цены», — резюмировал Галеев. Ранее представители федеральной базы недвижимости Restate отмечали существенный рост цен на жилье в Курганской области. В частности, с начала осени цены на новостройки в регионе выросли более, чем на пять тысяч рублей за квадратный метр. Похожая ситуация фиксируется и в Челябинской области, где, несмотря на падение спроса на недвижимость, цена за квадратный метр не снижается.