В Перми банда обокрала пенсионеров на полмиллиона рублей

Полиция раскрыла 18 эпизодов преступной деятельности банды Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

В Перми суд отправил в колонию четырех местных жителей, которые похитили у пенсионеров более 500 тысяч рублей. Силовикам удалось полностью доказать 18 эпизодов преступлений, рассказали в прокуратуре Пермского края.

«С марта по ноябрь 2021 года злоумышленники, объединившись в преступную группу, целью которой было незаконное обогащение, похитили у пенсионеров свыше 500 тысяч рублей. В частности, они под различными предлогами якобы предоставления услуг по проверке газового оборудования, систем вентиляции, санобработки помещений, проведения профилактических работ оборудования по очистке воды и прочего проникали в квартиры престарелых. Пока один отвлекал потерпевших, другие обыскивали жилье и похищали сбережения», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Суд признал всех четверых виновными по п.а ч.4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в составе организованной группы с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище). Злоумышленников приговорили заключению в колонии общего режима на срок от трех до семи лет.