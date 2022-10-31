Девушка хотела получить заряд энергии на концерте певца, но вместо этого он, по ее мнению, читал залу морали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певец из Екатеринбурга Niletto (настоящее имя — Данил Прытков) после концерта, который прошел 31 октября в Красноярске, ответил недовольной фанатке, назвавшей его «душным» из-за того, что он вместо драйвового шоу, рассказывал людям, как им следует жить. Всех согласных с девушкой, музыкант отправил в ночные клубы.

«Всем, кто хочет просто поорать и потанцевать — идите в ночной клуб, на клубные выступления. Всем душевным — добро пожаловать на концерт», — написал артист в соцсетях.

Сама девушка пояснила, что пришла на концерт заряженной, ей хотелось потанцевать и громко покричать. «Мой отпуск начался с концерта Niletto. Мы пришли туда заряженными, хотели поорать, потанцевать, даже вскочили со своих мест. А Niletto, блин, несмотря на юный возраст, такая душнила. Давай нам читать морали о том, как нам жить. Я пришла орать и танцевать, а он мне читает, как жить. Короче, Niletto, ты чего?», — сказала девушка.

После ответа от артиста, фанатка решила поменять свою позицию. «Ладно, Даня — душка. Меняю мнение. Отчитал и в угол поставил», — написала девушка в своих соцсетях. При этом, сам Niletto отметил, что не взял на заметку замечания девушки, а «просто запомнил ее вместе с мужем».

Ранее URA.RU писало, что Niletto оскорбил своих фанатов, которые собрались в парке Зеленая роща в Екатеринбурге. Он заявил собравшимся, что все, кто его снимает, должны либо 10 раз подтянуться, либо он выкинет их камеры на три буквы.

«Перепалка» между Niletto и фанаткой Скрин: соцсети