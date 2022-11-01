В УрФУ разработали сенсорное устройство для определения уровня холестерина в крови Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) разработали сенсорное устройство для определения уровня холестерина в крови. Новый чип напечатан на 3D-принтере. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы решили подобрать небиологический аналог фермента, чтобы сделать процесс анализа на холестерин дешевле, проще и быстрее. Достоинство нового чипа заключается также в том, что в нем содержатся магнитные наночастицы с полимерами с молекулярными отпечатками, которые избирательно сорбируют холестерин. Для измерения уровня холестерина с помощью нового устройства достаточно небольшого количества крови», — сказано в сообщении.

Чип напечатан на 3D-принтере, что также облегчает процесс производства устройства, делает его быстрее. «Ученые отмечают, что первую проверку они провели не на биологических образцах, а на модельных растворах, которые имитируют сыворотку крови. Следующий этап работы исследователей — проверка системы на реальных образцах крови», — отметили в вузе.

Ранее агентство писало, что в Областной детской клинической больнице введены в эксплуатацию два новых прибора для проведения высокоточных анализов детям с онкологией. Новое оборудование является одним из наиболее совершенных приборов для выявления остаточных опухолевых клеток. Прибор проводит дифференцировку и разделение опухолевых клеток.

В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей. Это позволит медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом.

Фото: УрФУ

Фото: УрФУ