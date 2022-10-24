В Свердловской области появились высокотехнологические приборы, которые помогут лечить рак у детей

25 октября 2022 в 11:52 Размер текста - 17 +

В Областной детской клинической больнице закупили два прибора для проведения анализов детям с онкологией Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Областной детской клинической больнице (Екатеринбург) введены в эксплуатацию два новых прибора для проведения высокоточных анализов детям с онкологией. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Новое оборудование является одним из наиболее совершенных приборов для выявления остаточных опухолевых клеток. Прибор проводит дифференцировку и разделение опухолевых клеток. Высокоточные аппараты оценивают одновременно 12-13 параметров на одной клетке, что позволяет точно охарактеризовать опухоль и даже найти одну злокачественную клетку среди миллиона здоровых», — сказано в сообщении. По словам заведующего лабораторией молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии ОДКБ, Григория Цаура, важно в динамике фиксировать скорость гибели злокачественных клеток в ходе химиотерапии или после трансплантации костного мозга. «Благодаря этим приборам мы сможем точно понимать, каким пациентам нужно сверхинтенсивное лечение, а каким — нет. Это важно для отбора кандидатов на трансплантацию костного мозга», — передает слова медика ДИП. Ранее агентство писало, что ученые УрФУ разрабатывают хемосенсоры, благодаря которым можно находить и купировать раковые клетки, диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Новые хемосенсоры помогут обнаружить тяжелые металлы в организме и окружающей среде. В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Областной детской клинической больнице (Екатеринбург) введены в эксплуатацию два новых прибора для проведения высокоточных анализов детям с онкологией. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Новое оборудование является одним из наиболее совершенных приборов для выявления остаточных опухолевых клеток. Прибор проводит дифференцировку и разделение опухолевых клеток. Высокоточные аппараты оценивают одновременно 12-13 параметров на одной клетке, что позволяет точно охарактеризовать опухоль и даже найти одну злокачественную клетку среди миллиона здоровых», — сказано в сообщении. По словам заведующего лабораторией молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии ОДКБ, Григория Цаура, важно в динамике фиксировать скорость гибели злокачественных клеток в ходе химиотерапии или после трансплантации костного мозга. «Благодаря этим приборам мы сможем точно понимать, каким пациентам нужно сверхинтенсивное лечение, а каким — нет. Это важно для отбора кандидатов на трансплантацию костного мозга», — передает слова медика ДИП. Ранее агентство писало, что ученые УрФУ разрабатывают хемосенсоры, благодаря которым можно находить и купировать раковые клетки, диагностировать сердечно-сосудистые заболевания. Новые хемосенсоры помогут обнаружить тяжелые металлы в организме и окружающей среде. В России до 2030 года планируется разработать 5 тыс. новых образовательных модулей и 114 аккредитационно-симуляционных центров для обучения врачей. Это дает возможность медикам не только оставаться в курсе новейших разработок, но и делиться собственным опытом.