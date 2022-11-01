01 ноября 2022

Пермские власти наградят лучших аграриев мясорубками

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухня гипермаркета «Гипербола». Приготовление полуфабрикатов для гриля. Екатеринбург, мясорубка, фарш, мясо
Мясорубки будут вручать в качестве поощрения лучшим работникам сельскохозяйственной отрасли Фото:

Администрация Куединского муниципального округа Пермского края объявила конкурс на поставку мясорубок в качестве подарков для работников сельскохозяйственной отрасли. Начальная и максимальная цена контракта — более 220 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Объект закупки: приобретение ценных подарков для поощрения предприятий и работников сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности по итогам работы агропромкомплекса. Мясорубка электрическая, количество — 44 штуки», — сообщается в техзадании к госзакупке.

В документе также уточняется, что товар должен быть упакован в заводскую упаковку, способную предотвратить его порчу во время перевозки. Кроме того, в комплекте обязательно наличие инструкций и гарантийных талонов на русском языке. Срок поставки товара — с 21 ноября 2022 года по 20 января 2024 года по требованию заказчика.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский институт железнодорожного транспорта объявил конкурс на поставку беспилотника со сканирующей системой и аэрофотокамерой. Начальная и максимальная цена контракта — более 6 миллионов рублей.

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Администрация Куединского муниципального округа Пермского края объявила конкурс на поставку мясорубок в качестве подарков для работников сельскохозяйственной отрасли. Начальная и максимальная цена контракта — более 220 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ». «Объект закупки: приобретение ценных подарков для поощрения предприятий и работников сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности по итогам работы агропромкомплекса. Мясорубка электрическая, количество — 44 штуки», — сообщается в техзадании к госзакупке. В документе также уточняется, что товар должен быть упакован в заводскую упаковку, способную предотвратить его порчу во время перевозки. Кроме того, в комплекте обязательно наличие инструкций и гарантийных талонов на русском языке. Срок поставки товара — с 21 ноября 2022 года по 20 января 2024 года по требованию заказчика. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский институт железнодорожного транспорта объявил конкурс на поставку беспилотника со сканирующей системой и аэрофотокамерой. Начальная и максимальная цена контракта — более 6 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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