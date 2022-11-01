Пермские власти наградят лучших аграриев мясорубками

Мясорубки будут вручать в качестве поощрения лучшим работникам сельскохозяйственной отрасли Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Администрация Куединского муниципального округа Пермского края объявила конкурс на поставку мясорубок в качестве подарков для работников сельскохозяйственной отрасли. Начальная и максимальная цена контракта — более 220 тысяч рублей. Об этом сообщается в аукционной документации, опубликованной в сервисе «Сбербанк-АСТ».

«Объект закупки: приобретение ценных подарков для поощрения предприятий и работников сельхозпредприятий и перерабатывающей промышленности по итогам работы агропромкомплекса. Мясорубка электрическая, количество — 44 штуки», — сообщается в техзадании к госзакупке.

В документе также уточняется, что товар должен быть упакован в заводскую упаковку, способную предотвратить его порчу во время перевозки. Кроме того, в комплекте обязательно наличие инструкций и гарантийных талонов на русском языке. Срок поставки товара — с 21 ноября 2022 года по 20 января 2024 года по требованию заказчика.

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