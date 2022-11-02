02 ноября 2022

Молодежный театр из пермской глубинки номинирован на «Золотую маску»

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Презентация «Золотой маски», спецпремии жюри за балет «Пахита» в Екатеринбургском театре оперы и балета. Екатеринбург, золотая маска
Главная театральная премия России может уехать на север Прикамья Фото:

В список номинантов самой престижной театральной премии России помимо главных пермских театров попала и молодежная студия из Губахи. На приз в номинации «Драма/спектакль малой формы» претендует проект «КУБ» студии-театра «Доминанта».

«Драма/спектакль малой формы. КУБ, Молодежная студия-театр „Доминанта“, Губаха», — указано на сайте «Золотой маски». Конкуренцию пермякам составят еще шесть спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска и Новосибирска.

Спектакль «КУБ» представляет собой воспоминания жителей зоны Кизеловского угольного бассейна, имеющих непосредственное отношение к работе заброшенных теперь шахт. Режиссер Дмитрий Огородников. Премьера состоялась в ноябре 2021 года.

Всего пермские театралы в этом году претендуют почти на два десятка «Золотых масок» в различных номинациях. Спектакли-номинанты станут участниками Фестиваля, который пройдет с января по апрель в Москве.

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В список номинантов самой престижной театральной премии России помимо главных пермских театров попала и молодежная студия из Губахи. На приз в номинации «Драма/спектакль малой формы» претендует проект «КУБ» студии-театра «Доминанта». «Драма/спектакль малой формы. КУБ, Молодежная студия-театр „Доминанта“, Губаха», — указано на сайте «Золотой маски». Конкуренцию пермякам составят еще шесть спектаклей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Иркутска и Новосибирска. Спектакль «КУБ» представляет собой воспоминания жителей зоны Кизеловского угольного бассейна, имеющих непосредственное отношение к работе заброшенных теперь шахт. Режиссер Дмитрий Огородников. Премьера состоялась в ноябре 2021 года. Всего пермские театралы в этом году претендуют почти на два десятка «Золотых масок» в различных номинациях. Спектакли-номинанты станут участниками Фестиваля, который пройдет с января по апрель в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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