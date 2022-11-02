02 ноября 2022

Свердловские силовики останутся без премий на День полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Верх-Исетский пруд во время режима самоизоляции. Екатеринбург, верх исетский пруд, полиция, сотрудник полиции, визовский пруд, ппсм
Отличившимся полицейским вручат грамоты вместо премии Фото:

Большинство сотрудников ГУ МВД по Свердловской области не получат премий ко Дню полиции 10 ноября из-за нехватки средств. Однако полицейским планируют выдать грамоты и ведомственные награды. Таким мнением в разговоре с журналистом URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«В этом году у руководства нет денег на то, чтобы кого-то финансово поощрять. Средства не на это уходят. Максимум, на что могут рассчитывать, — это грамоты или награды, которые не дают права на получение денег», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на выплаты могут рассчитывать только единицы, ставшие для главка незаменимыми. Однако даже они получат немного, поскольку в ведомстве с начала года появлялись непредвиденные статьи расходов. Ситуацию не исправил даже тот факт, что многие сотрудники уволились с начала года, жалуясь на низкую зарплату.

URA.RU Направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

В 2020 году свердловские полицейские также остались без премий из-за пандемии коронавируса. Тогда средства были потрачены на маски и антисептики, закупленные для главка.

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Большинство сотрудников ГУ МВД по Свердловской области не получат премий ко Дню полиции 10 ноября из-за нехватки средств. Однако полицейским планируют выдать грамоты и ведомственные награды. Таким мнением в разговоре с журналистом URA.RU поделился источник в силовых структурах. «В этом году у руководства нет денег на то, чтобы кого-то финансово поощрять. Средства не на это уходят. Максимум, на что могут рассчитывать, — это грамоты или награды, которые не дают права на получение денег», — рассказал собеседник агентства. По его словам, на выплаты могут рассчитывать только единицы, ставшие для главка незаменимыми. Однако даже они получат немного, поскольку в ведомстве с начала года появлялись непредвиденные статьи расходов. Ситуацию не исправил даже тот факт, что многие сотрудники уволились с начала года, жалуясь на низкую зарплату. URA.RU Направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало. В 2020 году свердловские полицейские также остались без премий из-за пандемии коронавируса. Тогда средства были потрачены на маски и антисептики, закупленные для главка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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