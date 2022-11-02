Свердловские силовики останутся без премий на День полиции

Большинство сотрудников ГУ МВД по Свердловской области не получат премий ко Дню полиции 10 ноября из-за нехватки средств. Однако полицейским планируют выдать грамоты и ведомственные награды. Таким мнением в разговоре с журналистом URA.RU поделился источник в силовых структурах.
«В этом году у руководства нет денег на то, чтобы кого-то финансово поощрять. Средства не на это уходят. Максимум, на что могут рассчитывать, — это грамоты или награды, которые не дают права на получение денег», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, на выплаты могут рассчитывать только единицы, ставшие для главка незаменимыми. Однако даже они получат немного, поскольку в ведомстве с начала года появлялись непредвиденные статьи расходов. Ситуацию не исправил даже тот факт, что многие сотрудники уволились с начала года, жалуясь на низкую зарплату.
URA.RU Направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.
В 2020 году свердловские полицейские также остались без премий из-за пандемии коронавируса. Тогда средства были потрачены на маски и антисептики, закупленные для главка.
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