05 ноября 2022

Стоимость компьютеров в России достигла рекордного минимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Видеокарты для компьютеров подешевели на 37%, сообщили в пресс-службе Ozon Фото:
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Стоимость комплектующих для компьютеров в России достигла минимума. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ритейлеры. Такие данные приведены с учетом последних четырех месяцев.

«В течение октября 2022 года средние цены на комплектующие для компьютеров снизились на 18—37% по сравнению с июнем», — передают «Известия». Например, в пресс-службе Ozon сообщили, что видеокарты подешевели на 37%. Там отметили, что это связано с кратным ростом ассортимента у продавцов и конкуренцией за покупателей.

Ранее «Известия» сообщали, что цены на последние модели iPhone обвалились на 30%. Так, по данным газеты, стоимость iPhone 13 Pro Max на 1 Тб снизилась с 245 990 до 179 990 рублей.

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Стоимость комплектующих для компьютеров в России достигла минимума. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ритейлеры. Такие данные приведены с учетом последних четырех месяцев. «В течение октября 2022 года средние цены на комплектующие для компьютеров снизились на 18—37% по сравнению с июнем», — передают «Известия». Например, в пресс-службе Ozon сообщили, что видеокарты подешевели на 37%. Там отметили, что это связано с кратным ростом ассортимента у продавцов и конкуренцией за покупателей. Ранее «Известия» сообщали, что цены на последние модели iPhone обвалились на 30%. Так, по данным газеты, стоимость iPhone 13 Pro Max на 1 Тб снизилась с 245 990 до 179 990 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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