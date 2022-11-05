Стоимость компьютеров в России достигла рекордного минимума

06 ноября 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

Видеокарты для компьютеров подешевели на 37%, сообщили в пресс-службе Ozon Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Стоимость комплектующих для компьютеров в России достигла минимума. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ритейлеры. Такие данные приведены с учетом последних четырех месяцев. «В течение октября 2022 года средние цены на комплектующие для компьютеров снизились на 18—37% по сравнению с июнем», — передают «Известия». Например, в пресс-службе Ozon сообщили, что видеокарты подешевели на 37%. Там отметили, что это связано с кратным ростом ассортимента у продавцов и конкуренцией за покупателей. Ранее «Известия» сообщали, что цены на последние модели iPhone обвалились на 30%. Так, по данным газеты, стоимость iPhone 13 Pro Max на 1 Тб снизилась с 245 990 до 179 990 рублей.

Стоимость комплектующих для компьютеров в России достигла минимума. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на ритейлеры. Такие данные приведены с учетом последних четырех месяцев. «В течение октября 2022 года средние цены на комплектующие для компьютеров снизились на 18—37% по сравнению с июнем», — передают «Известия». Например, в пресс-службе Ozon сообщили, что видеокарты подешевели на 37%. Там отметили, что это связано с кратным ростом ассортимента у продавцов и конкуренцией за покупателей. Ранее «Известия» сообщали, что цены на последние модели iPhone обвалились на 30%. Так, по данным газеты, стоимость iPhone 13 Pro Max на 1 Тб снизилась с 245 990 до 179 990 рублей.