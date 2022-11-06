Свердловские ученые смогут принимать мощные сигналы со спутников Земли

07 ноября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Студенты вуза испытали новую антенную систему Фото: Роскосмос новость из сюжета Мобилизация в России Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) испытали новую антенную систему. Они собрали установку для приема спутниковых сигналов и улучшили ее характеристики. Испытания провели возле учебного корпуса радиофака. Антенная система функционирует в диапазоне 430—440 МГц. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении. «Студенты ИРИТ-РтФ испытали новую антенную систему. Они собрали установку для приема спутниковых сигналов, а также улучшили ее характеристики антенной решеткой. Мы решили увеличить количество антенн, объединив их в антенную решетку из четырех штук. Следующий этап работы — проверка сигналов спутников», — сказано в сообщении. Установку проверят несколькими способами. «В силу того, что антенна стала тяжелее, появилась необходимость выяснить, справятся ли двигатели электропривода с нагрузкой. Затем необходимо выяснить, какой коэффициент усиления принимаемого сигнала обеспечивает новая конструкция. Студенты установили имитатор и проверили работоспособность и характеристики новых антенн. Выяснилось, что данные, которые провели студенты, в целом подтвердились», — объяснили в вузе. Ранее агентство писало, что специалисты УрФУ и ИОС УрО РАН предложили полную методику синтеза новых молекул. Ученые изучили их термостабильность, оптические свойства. Производство новых материалов в России может быть полностью независимым от импорта. Президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в стране десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны. Фото: УрФУ Фото: УрФУ Фото: УрФУ Фото: УрФУ

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) испытали новую антенную систему. Они собрали установку для приема спутниковых сигналов и улучшили ее характеристики. Испытания провели возле учебного корпуса радиофака. Антенная система функционирует в диапазоне 430—440 МГц. Об этом URA.RU рассказали в учебном заведении. «Студенты ИРИТ-РтФ испытали новую антенную систему. Они собрали установку для приема спутниковых сигналов, а также улучшили ее характеристики антенной решеткой. Мы решили увеличить количество антенн, объединив их в антенную решетку из четырех штук. Следующий этап работы — проверка сигналов спутников», — сказано в сообщении. Установку проверят несколькими способами. «В силу того, что антенна стала тяжелее, появилась необходимость выяснить, справятся ли двигатели электропривода с нагрузкой. Затем необходимо выяснить, какой коэффициент усиления принимаемого сигнала обеспечивает новая конструкция. Студенты установили имитатор и проверили работоспособность и характеристики новых антенн. Выяснилось, что данные, которые провели студенты, в целом подтвердились», — объяснили в вузе. Ранее агентство писало, что специалисты УрФУ и ИОС УрО РАН предложили полную методику синтеза новых молекул. Ученые изучили их термостабильность, оптические свойства. Производство новых материалов в России может быть полностью независимым от импорта. Президент РФ Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в стране десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.