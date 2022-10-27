Свердловские ученые предложили новый материал для солнечных батарей

Уральские ученые предложили материалы для одного из элементов солнечных батарей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Института органического синтеза УрО РАН совместно с другими российскими учеными предложили новый тип материалов для одного из элементов солнечных батарей. Данное открытие позволят сократить расходы на производство солнечных батарей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

«Научный коллектив УрФУ и ИОС УрО РАН предложили полную методику синтеза новых молекул. Кроме всего, ученые изучили их термостабильность, оптические свойства. Производство новых материалов в России может быть полностью независимым от импорта», — сказано в сообщении.

Разработка уральских ученых экономически эффективна. «Наши молекулы лишены главных недостатков фуллеренов, а их синтез очень прост даже в больших количествах. Оптические, электрохимические и электронные свойства наших молекул легко модифицируются», — отметили в пресс-службе вуза.

Ранее агентство писало, что ученые УрФУ улучшили свойства магнитострикционного материала, устройства из которого могут управлять движением объектов в космосе. Этот материал используют в генераторах ультразвука, сенсорах магнитного поля и электрического тока.

Президент России Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Данное решение призвано усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.