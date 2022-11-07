Бизнесмен из ХМАО угрожал нефтяникам сжечь себя заживо

08 ноября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Житель Урая угрожал нефтяникам сжечь себя из-за того, что его не пропускали домой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Урая Иван Орлов, занимающийся разведением мальков, угрожал службе безопасности «Лукойла» сжечь себя заживо. По словам самого Орлова, охрана не пускала его к собственному дому из-за того, что компания ограничила движение по дороге, принадлежащей «Лукойлу». «Это длится с 2013 года. Но довели уже до белого каления, держат по три часа, по семь часов. У меня жена после инсульта, на этой переправе она получила микроинсульт. Мы, говорят, применим силу, вызвали еще патруль. Ну я достал канистру, зажигалку, сказал: прикоснетесь — сжигаю себя и машину. Я там прописан и живу, а это единственная дорога и меня при этом не пускают», — сказал Орлов. Он добавил, что арендует озеро и занимается разведением мальков в промышленных масштабах. По его словам, из-за регулярных задержек нефтяниками на переправе, часть рыбы без кислорода умирает. «В итоге вмешался глава Кандинского района, выдали мне пропуск. Но это же может быть не на долго, мне сказали, что после Нового года вообще перекроют дорогу», — заключил Орлов. В разговоре с журналистом агентства глава Кандинского района Андрей Мухин рассказал, что участок, на котором закрывается проезд, действительно принадлежит «Лукойлу». «Ему было предложено сделать пропуск, что бы у него не было проблем с проездом. Представители службы безопасности и раньше ему это предлагали», — сказал Мухин. В пресс-службу «Лукойла» был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

Житель Урая Иван Орлов, занимающийся разведением мальков, угрожал службе безопасности «Лукойла» сжечь себя заживо. По словам самого Орлова, охрана не пускала его к собственному дому из-за того, что компания ограничила движение по дороге, принадлежащей «Лукойлу». «Это длится с 2013 года. Но довели уже до белого каления, держат по три часа, по семь часов. У меня жена после инсульта, на этой переправе она получила микроинсульт. Мы, говорят, применим силу, вызвали еще патруль. Ну я достал канистру, зажигалку, сказал: прикоснетесь — сжигаю себя и машину. Я там прописан и живу, а это единственная дорога и меня при этом не пускают», — сказал Орлов. Он добавил, что арендует озеро и занимается разведением мальков в промышленных масштабах. По его словам, из-за регулярных задержек нефтяниками на переправе, часть рыбы без кислорода умирает. «В итоге вмешался глава Кандинского района, выдали мне пропуск. Но это же может быть не на долго, мне сказали, что после Нового года вообще перекроют дорогу», — заключил Орлов. В разговоре с журналистом агентства глава Кандинского района Андрей Мухин рассказал, что участок, на котором закрывается проезд, действительно принадлежит «Лукойлу». «Ему было предложено сделать пропуск, что бы у него не было проблем с проездом. Представители службы безопасности и раньше ему это предлагали», — сказал Мухин. В пресс-службу «Лукойла» был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.