Сутенер, создавший ОПГ для торговли людьми, пытается покинуть свердловскую колонию

09 ноября 2022 в 10:34 Размер текста - 17 +

Янай Ави осужден на 16 лет колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сутенер и создатель ОПГ, Янай Ави, осужденный в Москве за торговлю людьми и создание сети проституток, просит отпустить его из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Чкаловский районный суд Екатеринбурга с мнением прокурора согласился, приняв решение об оставлении ходатайства осужденного Янай Ави без удовлетворения», — говорится в сообщении ведомства. Ави пытался выйти из колонии условно-досрочно. Московский окружной военный суд в 2011 году признал мужчину виновным в организации ОПГ, торговле людьми, вербовке проституток и подделке документов. Девушек он находил за границей. В колонии Ави несколько раз нарушал правила и получал наказания.

Сутенер и создатель ОПГ, Янай Ави, осужденный в Москве за торговлю людьми и создание сети проституток, просит отпустить его из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Чкаловский районный суд Екатеринбурга с мнением прокурора согласился, приняв решение об оставлении ходатайства осужденного Янай Ави без удовлетворения», — говорится в сообщении ведомства. Ави пытался выйти из колонии условно-досрочно. Московский окружной военный суд в 2011 году признал мужчину виновным в организации ОПГ, торговле людьми, вербовке проституток и подделке документов. Девушек он находил за границей. В колонии Ави несколько раз нарушал правила и получал наказания.