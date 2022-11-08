08 ноября 2022

Сутенер, создавший ОПГ для торговли людьми, пытается покинуть свердловскую колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Янай Ави осужден на 16 лет колонии Фото:

Сутенер и создатель ОПГ, Янай Ави, осужденный в Москве за торговлю людьми и создание сети проституток, просит отпустить его из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Чкаловский районный суд Екатеринбурга с мнением прокурора согласился, приняв решение об оставлении ходатайства осужденного Янай Ави без удовлетворения», — говорится в сообщении ведомства. Ави пытался выйти из колонии условно-досрочно.

Московский окружной военный суд в 2011 году признал мужчину виновным в организации ОПГ, торговле людьми, вербовке проституток и подделке документов. Девушек он находил за границей. В колонии Ави несколько раз нарушал правила и получал наказания.

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Сутенер и создатель ОПГ, Янай Ави, осужденный в Москве за торговлю людьми и создание сети проституток, просит отпустить его из колонии условно-досрочно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Чкаловский районный суд Екатеринбурга с мнением прокурора согласился, приняв решение об оставлении ходатайства осужденного Янай Ави без удовлетворения», — говорится в сообщении ведомства. Ави пытался выйти из колонии условно-досрочно. Московский окружной военный суд в 2011 году признал мужчину виновным в организации ОПГ, торговле людьми, вербовке проституток и подделке документов. Девушек он находил за границей. В колонии Ави несколько раз нарушал правила и получал наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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