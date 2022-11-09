Пермские ученые разработали чувствительную кожу для роботов

Технология пермских ученых сделает реальными тактильные ощущения роботов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Разработка ученых Пермского политеха (ПНИПУ) подарит роботам чувство осязания. Специалисты вуза создали электромеханическую модель тактильного полимерного покрытия со встроенным оптоволоконным датчиком. Такой сенсор позволяет отслеживать температуру, внешние воздействия, а кроме того, определять форму и размер контактирующих с ним предметов. Изобретение можно использовать в робототехнике.

«В перспективе покрытие можно будет применять в качестве искусственной кожи человекоподобных роботов, в бионических протезах и искусственных органах. Технология позволит сделать реальными их тактильные ощущения. Определив свойства предмета, робот сможет точно рассчитать усилие для его удержания и последующих действий», — приводит пресс-служба вуза слова профессора кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ Андрея Панькова.

На поверхности полимерного покрытия ученые вуза предложили разместить слой специальных гибких ворсинок, которые позволяют наделить кожу роботов тактильными ощущениями. Сеть оптоволоконных датчиков преобразуют данные о прикосновениях в оптические сигналы, которые передаются искусственному интеллекту. Новая технология сможет повысить чувствительность измерительных приборов с сенсорными покрытиями и стать «второй кожей» для человекоподобных роботов.

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