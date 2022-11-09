Губернатор Челябинской области 10 ноября подписал соглашение с Челябинским цинковым заводом о строительстве универсального манежа «Арена Челябинск» на северо-западе города. Об этом Текслер сообщил в социальных сетях.
«Заключили с Челябинским цинковым заводом соглашение по созданию универсального манежа „Арена Челябинск“. Проектирование в финальной стадии, строительство начнется весной», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что после строительства в манеже можно будет заниматься легкой атлетикой, футболом. На его площадках можно будет проводить высокоуровневые соревнования и культурные мероприятия.
Губернатор Челябинской области 10 ноября подписал соглашение с Челябинским цинковым заводом о строительстве универсального манежа «Арена Челябинск» на северо-западе города. Об этом Текслер сообщил в социальных сетях. «Заключили с Челябинским цинковым заводом соглашение по созданию универсального манежа „Арена Челябинск“. Проектирование в финальной стадии, строительство начнется весной», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что после строительства в манеже можно будет заниматься легкой атлетикой, футболом. На его площадках можно будет проводить высокоуровневые соревнования и культурные мероприятия. В инвестиционную группу проекта вошла Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына. В апреле бизнесмен показал проект Текслеру, а уже в июле его утвердила мэрия города.