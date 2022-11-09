09 ноября 2022

Челябинский губернатор подписал план спортивной мегастройки в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер и Андрей Козицын в ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей, козицын андрей
Универсальный манеж в Челябинске планируют построить к концу 2025 года Фото:

Губернатор Челябинской области 10 ноября подписал соглашение с Челябинским цинковым заводом о строительстве универсального манежа «Арена Челябинск» на северо-западе города. Об этом Текслер сообщил в социальных сетях.

«Заключили с Челябинским цинковым заводом соглашение по созданию универсального манежа „Арена Челябинск“. Проектирование в финальной стадии, строительство начнется весной», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что после строительства в манеже можно будет заниматься легкой атлетикой, футболом. На его площадках можно будет проводить высокоуровневые соревнования и культурные мероприятия.

В инвестиционную группу проекта вошла Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына. В апреле бизнесмен показал проект Текслеру, а уже в июле его утвердила мэрия города.

Универсаный манеж расположится на берегу реки Миасс
Фото:
Фото:
Фото:

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Губернатор Челябинской области 10 ноября подписал соглашение с Челябинским цинковым заводом о строительстве универсального манежа «Арена Челябинск» на северо-западе города. Об этом Текслер сообщил в социальных сетях. «Заключили с Челябинским цинковым заводом соглашение по созданию универсального манежа „Арена Челябинск“. Проектирование в финальной стадии, строительство начнется весной», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что после строительства в манеже можно будет заниматься легкой атлетикой, футболом. На его площадках можно будет проводить высокоуровневые соревнования и культурные мероприятия. В инвестиционную группу проекта вошла Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына. В апреле бизнесмен показал проект Текслеру, а уже в июле его утвердила мэрия города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...