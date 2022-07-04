Мэрия Челябинска согласовала проект Козицына

Проект манежа был презентован Алексею Текслеру в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска одобрила проект Уральской горно-металлургической компании (УГМК) свердловского бизнесмена и мецената Андрея Козицына по строительству крытого футбольного центра. Спортивный объект появится на пересечении Университетской Набережной и Молодогвардейцев на берегу реки Миасс. Об этом сообщается на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить документацию по планировке территории в границах улиц Университетской Набережной, Молодогвардейцев, береговой линии реки Миасс, улицы Окраинского в Центральном и Калининском районах города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Инвесторами стали УГМК и входящий в ее структуру Челябинский цинковый завод. Проект предполагает строительство крытого манежа с футбольным полем площадью 105 на 68 метров, где будет восемь 400-метровых легкоатлетических дорожек. Кроме того, на территории здания будут построены четыре раздевалки, с массажными комнатами и тренерскими, места для переодевания судей, специальные VIP-ложи.

Согласно плану, в манеже сделают прыжковый сектор, площадки для толкания ядра, метания диска, молота и копья, сектор спортивной гимнастики. В здании запланированы также тренажерный зал, медицинский пункт, помещения допинг-контроля, пресс-центр, кафе и автопарковка.

В апреле Козицын презентовал губернатору Алексею Текслеру проект манежа. Спортивный комплекс, соответствующий стандартам ФИФА, должен появиться в Челябинске к концу 2025 года.

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