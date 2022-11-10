В пермском городе осудили чиновницу за повышенную зарплату

Кунгурская экс-чиновница использовала свое служебное положение, чтобы обогатиться Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Городской суд Кунгура (Пермский край) признал виновной в мошенничестве бывшую главу одного из сельских поселений округа. По данным следствия, осужденная незаконно получила надбавку к окладу в размере 117 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Осужденная, занимая указанную должность, дала указание подчиненным внести заведомо ложные сведения в решение совета депутатов об установлении ей ежемесячной надбавки в размере до 240% должностного оклада с 01.01.2021 года и предоставить этот документ в центр бухгалтерского учета. Экс-чиновница знала, что процедура назначения выплаты строго регламентирована и принимается на заседании коллегиального органа. Виновная получила дополнительно к окладу 117 тысяч рублей, причинив ущерб местному бюджету», — указано на сайте ведомства.

Кунгурский городской суд оштрафовал экс-главу сельского поселения на 110 тысяч рублей, а также лишил ее права занимать должности на госслужбе сроком на 1 год. Кроме того, сумму ущерба она должна будет вернуть в местный бюджет. Приговор в законную силу пока не вступил.