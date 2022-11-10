Свердловского преподавателя признали «лучшим цифровым учителем»

Свердловчанин стал победителем конкурса «лучший цифровой учитель» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сколково подвели итоги конкурса посвященного цифровым технологиям в школьном образовании. Из 330 творческих работ в четырех номинациях, были выбраны десять участников из разных регионов страны, включая учителя средней школы Руслана Хузина из поселка Криулино Красноуфимского округа (Свердловская область), об этом сообщает официальный портал Сколково.

«Лучшим цифровым учителем» по мнению жюри стал Руслан Хузин из Свердловской области, учитель физики и информатики Криулинской средней общеобразовательной школы. Подведение итогов состоялось в рамках обучающего онлайн-семинара «Лучшие цифровые практики в школьном образовании», — говорится на сайте Сколково.

Второе призовое место досталось учителю английского языка Ксении Рукавишниковой из школы № 29 поселка Старопышминск (Свердловская область). Также среди номинантов оказались две жительницы Екатеринбурга — учительница МХК Гимназии № 104 и ученица Гимназии № 9.

Ранее URA.RU сообщало школе города Березовский (Свердловская область), которая была признана самой цифровой в России. Учебное заведение победило в рамках конкурса «Лучшие цифровые практики в школьном образовании» от «Сколково».