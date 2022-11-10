10 ноября 2022

На Украине испугались немедленного поражения из-за решения США

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Экономика Украины рухнет после прекращения помощи со стороны США, заявил Качка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отсутствие финансовой помощи Украине со стороны США влечет разрушение экономики страны и победу России. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Ранее в конгрессе США политики призвали прекратить поддержку Украины.

«Без этой финансовой поддержки наши государственные финансы рухнут. А это означает немедленную победу России», — сообщил Качка журналисту The Washington Post.

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. В палату конгрессменов вошли два умерших политика. Ранее URA.RU писало, что победивший республиканец Пол Госар пообещал проголосовать за отказ оказывать военную помощь Украине.

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Отсутствие финансовой помощи Украине со стороны США влечет разрушение экономики страны и победу России. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Ранее в конгрессе США политики призвали прекратить поддержку Украины. «Без этой финансовой поддержки наши государственные финансы рухнут. А это означает немедленную победу России», — сообщил Качка журналисту The Washington Post. В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. В палату конгрессменов вошли два умерших политика. Ранее URA.RU писало, что победивший республиканец Пол Госар пообещал проголосовать за отказ оказывать военную помощь Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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