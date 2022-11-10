На Украине испугались немедленного поражения из-за решения США

Экономика Украины рухнет после прекращения помощи со стороны США, заявил Качка
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Отсутствие финансовой помощи Украине со стороны США влечет разрушение экономики страны и победу России. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка. Ранее в конгрессе США политики призвали прекратить поддержку Украины.
«Без этой финансовой поддержки наши государственные финансы рухнут. А это означает немедленную победу России», — сообщил Качка журналисту The Washington Post.
В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. В палату конгрессменов вошли два умерших политика. Ранее URA.RU писало, что победивший республиканец Пол Госар пообещал проголосовать за отказ оказывать военную помощь Украине.
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