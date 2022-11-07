В МИД РФ оценили возможность вступления Украины в НАТО

Грушко: у Украины нет обходных путей для вступления в НАТО

08 ноября 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

В МИДе озвучили, что до принятия в НАТО любая страна должна пройти несколько этапов Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Украины, как и у любой другой страны, нет обходных путей для вступления в НАТО, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Видеозапись опубликована в telegram-канале МИД России. «Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет», — ответил политик на вопрос журналиста о перспективах обсуждения принятия Украины в НАТО на заседании 30-ти глав МИД Североатлантического альянса. Оно пройдет в Бухаресте с 29 по 30 ноября. Грушко рассказал, что до принятия в НАТО каждая страна должна пройти несколько этапов. Он отметил, что для Финляндии и Швеции было сделано исключение, так как эти государства интегрировались в альянс несколько лет назад, а «сейчас было принято лишь политическое решение». Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия и Швеция экстренно вступили в НАТО. 18 мая этого года были поданы заявки, а 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде, а также представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в военно-политический блок. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также демилитаризация страны.

У Украины, как и у любой другой страны, нет обходных путей для вступления в НАТО, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Видеозапись опубликована в telegram-канале МИД России. «Каких-то обходных путей вступления в НАТО нет», — ответил политик на вопрос журналиста о перспективах обсуждения принятия Украины в НАТО на заседании 30-ти глав МИД Североатлантического альянса. Оно пройдет в Бухаресте с 29 по 30 ноября. Грушко рассказал, что до принятия в НАТО каждая страна должна пройти несколько этапов. Он отметил, что для Финляндии и Швеции было сделано исключение, так как эти государства интегрировались в альянс несколько лет назад, а «сейчас было принято лишь политическое решение». Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия и Швеция экстренно вступили в НАТО. 18 мая этого года были поданы заявки, а 5 июля главы МИД Финляндии Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде, а также представители 30 стран Североатлантического альянса подписали протоколы о вступлении стран в военно-политический блок. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от киевского геноцида, а также демилитаризация страны.